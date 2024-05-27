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快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

▲新竹住宅大樓火災。（圖／翻攝臉書）

▲新竹住宅大樓火災。（圖／翻攝臉書）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市東區26日晚間發生住宅大樓火警，消防局立即派員出動救火，不幸的是，2名打火英雄在救火過程中殉職。

新竹市政府今（27日）晨在臉書證實，以下為臉書全文。

新竹市東區昨日深夜22時55分許發生一起集合住宅火警，現場為燃燒管道間電纜線，產生大量濃煙，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效，英勇殉職。

市長高虹安第一時間得知此消息後，於深夜立即趕往醫院探視同仁及家屬，對2位英勇同仁的犧牲深感心痛與不捨，也要求消防局除儘速釐清起火原因外，同時也要儘速調查事故原因，並要求各局處全力協助善後，盼給予痛失親人的家屬更多關懷。

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

消防局表示，昨日22時55分接獲報案，到場時發現為燃燒管道間電纜，產生大量濃煙，立即出動2水線灌救，火勢於23時35分控制並進行殘火處理，因該大樓現場停電而且有民眾尚在建築內，李員及周員於23時50分再進入現場執行人命搜索任務，現場於翌日0時15分收到求救訊號，消防局立即派員入室搜索，於0時55分於2樓至3樓梯間發現2人倒臥，搶救人員立即給予2人施予CPR急救，並於1時10分救出後送往新竹台大醫院及新竹馬偕醫院急救，惟不幸於1時46分、1時55分分別宣告急救無效。

消防局表示，本案起火原因及造成2位同仁殉職的原因將由鑑識人員於今(27)日上午前往現場調查釐清。

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