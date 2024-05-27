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安裝汽車安全座椅　南投縣衛生局深入13鄉鎮市宣導

▲南投縣衛生局呼籲民眾正確使用汽車安全座椅，守護孩童平安長大。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局呼籲民眾正確使用汽車安全座椅，守護孩童平安長大。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年「全國兒通安全日」訂於5月（15日），而嬰幼童因未正確乘坐汽車安全座椅，在車禍中死傷的新聞頻傳，南投縣衛生局長陳南松表示，事故傷害是可以預防的，今年起深入全縣13鄉鎮進行孩童交通事故的社區衛教，提醒家長開車載送兒童時安裝安全座椅，並記住「後、安、固、指」四字訣，當事故發生時即可大幅度降低傷亡。

依據衛福部的111年國人死因統計結果，1至14歲嬰幼兒與兒少死因以事故傷害高居第1位，事故傷害的前3大死因依序為運輸事故、意外溺死及跌倒（落）；另依據交通安全入口網統計資料顯示：南投縣於112年共發生8294件交通事故，造成112人死亡，其中0至17歲者因交通事故死亡者有5人，較前年多出4人。

▲南投縣衛生局於全國兒童安全日呼籲民眾從正確使用汽車安全座椅開始守護孩童。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松指出，南投縣衛生局今年配合衛福部，特聘請中正大學傳播系教授盧鴻毅帶領的「三味曲走唱團」投入兒童事故傷害防制衛教宣導，希望能提高家長對孩童交通事故的認知，以降低事故風險的發生、守護孩童平安長大。

▲南投縣衛生局於全國兒童安全日呼籲民眾從正確使用汽車安全座椅開始守護孩童。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松提醒家長開車載送兒童時，確實遵守「四字訣」，以守護孩子的乘車安全：（1）後：安全座椅安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅；（2）安：合格座椅參照說明手冊正確「安裝」；（3）固：安裝完成後，確認安全座椅穩「固」不搖晃；（4）指：確認寶貝繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。

更多安全資訊如下： 1.嬰幼兒搭車安全與「五大迷思」https://ntshb.tw/hc01R6uN6；2.交通部兒童安全座椅懶人包https://ntshb.tw/hc01xrurN

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