安裝汽車安全座椅　南投縣衛生局深入13鄉鎮市宣導

▲南投縣衛生局呼籲民眾正確使用汽車安全座椅，守護孩童平安長大。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年「全國兒通安全日」訂於5月（15日），而嬰幼童因未正確乘坐汽車安全座椅，在車禍中死傷的新聞頻傳，南投縣衛生局長陳南松表示，事故傷害是可以預防的，今年起深入全縣13鄉鎮進行孩童交通事故的社區衛教，提醒家長開車載送兒童時安裝安全座椅，並記住「後、安、固、指」四字訣，當事故發生時即可大幅度降低傷亡。

依據衛福部的111年國人死因統計結果，1至14歲嬰幼兒與兒少死因以事故傷害高居第1位，事故傷害的前3大死因依序為運輸事故、意外溺死及跌倒（落）；另依據交通安全入口網統計資料顯示：南投縣於112年共發生8294件交通事故，造成112人死亡，其中0至17歲者因交通事故死亡者有5人，較前年多出4人。

陳南松指出，南投縣衛生局今年配合衛福部，特聘請中正大學傳播系教授盧鴻毅帶領的「三味曲走唱團」投入兒童事故傷害防制衛教宣導，希望能提高家長對孩童交通事故的認知，以降低事故風險的發生、守護孩童平安長大。

陳南松提醒家長開車載送兒童時，確實遵守「四字訣」，以守護孩子的乘車安全：（1）後：安全座椅安裝於「後」座，並選用「後」向式安全座椅；（2）安：合格座椅參照說明手冊正確「安裝」；（3）固：安裝完成後，確認安全座椅穩「固」不搖晃；（4）指：確認寶貝繫緊安全帶，並保留一「指」寬的空隙。

更多安全資訊如下： 1.嬰幼兒搭車安全與「五大迷思」https://ntshb.tw/hc01R6uN6；2.交通部兒童安全座椅懶人包https://ntshb.tw/hc01xrurN