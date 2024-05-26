綠昔推案逕付二讀耗時多長？　吳思瑤算給你看：從未跳過逐條

▲柯建銘（右）與吳思瑤（左）共同舉行記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍白兩黨推動「國會改革」法案，引發綠營批評黑箱、程序不正義，更有上萬民眾包圍立院怒吼。對於外界指出民進黨過去8年全面執政，經常以人數優勢「輾壓」讓法案逕付二讀，加速審查，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）指出，過去《反滲透法》、《公民投票法》修正案雖都在院會逕付二讀，但當時院長不像立法院長韓國瑜一樣偷懶，例如前者就耗時8小時逐條審查。

吳思瑤今天下午與黨團總召柯建銘一同舉行記者會，她說明，民進黨過去即使是國會多數，也絕對不會跳過應有的民主審查程序，例如《前瞻基礎建設特別條例》審查了104天，召開6場公聽會、5次委員會實質審查，還有時任立法院長蘇嘉全主持2次協商，才送入院會，共表決59次。

吳思瑤說，之後的前瞻基礎建設特別預算案，對於第一期新台幣1089億元預算案，總共審查51天，7個聯席委員會召開3次審查會，蘇嘉全也親自主持3次朝野協商，最終在院會表決時，國民黨團案海戰術共提出10435案，當中包括很多「芭樂案」，甚至把金剛經拿出來抄，因此最後總共表決2471次。

另對於逕付二讀的議案，吳思瑤說，民進黨團也絕對不會閹割院長主持的協商的這一關，過去沒有一位立法院長像韓國瑜一樣偷懶，不願意在主持朝野協商時逐條、逐案討論，舉例來說，《公民投票法》修正案歷經兩次協商，一次由時任召委張宏陸召集，一次由蘇嘉全召集；《反滲透法》雖然也是逕付二讀，但依舊由院長召集協商，時間長達8小時，每個條文逐案審查。