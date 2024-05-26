補教師喊社運妹最好上！脫口秀演員玩地獄哏「幫出墮胎費」遭炎上

▲JIM是薩泰爾娛樂的前員工。（圖／翻攝自Facebook／JIM 程建評）



記者施怡妏／綜合報導

脫口秀演員JIM（程建評）是薩泰爾娛樂的前員工，因擅長「地獄哏」聞名，還被封為「地獄使者」，近來立法院審查國會改革法案，一名補教老師揶揄「社運妹最好上了」遭到炎上，JIM以地獄哏口吻寫下「墮胎的費用我能幫盡量幫」，被大批網友怒轟，就連粉絲也搖頭。

針對立法院外的抗議活動，JIM在Threads發文，「為了民主我願意支持這場運動，所以如果有年輕人在這兩天社運過程中，不幸懷孕的可以私訊我，墮胎的費用我能幫盡量幫」。

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貼文引起大批網友怒批，「好噁心，把低級當有趣」、「在說什麼鬼話？」「真的不好笑」、「太離譜了一點都不好笑」、「你不講話不代表沒人當你是啞巴！要講幹話幽默風趣，是有原則的，有底線的，你可以嘲諷你自己的情況衰到有剩，或者沒交到女朋友很倒楣，就是不能用幽默來歧視與騷擾女性」、「直率跟白目是兩件事 這個算後者」、「墮胎這種地獄哏很不好笑」。

▲JIM的發言慘遭網友抨擊。（圖／翻攝自Threads／jim_notfunny）



還有粉絲傻眼直呼「看過很多篇都超好笑，這篇到底在供X小，完全看無」、「很喜歡JIM的所有笑話，但這個東西在這個時間有點『極度不妥』，請三思」。

事後，JIM在底下留言道歉，「抱歉大家是我不懂事幫倒忙，我把話收回，小孩的部分還是建議一律留下，不然之後上街的人會越來越少」。

事實上，JIM的言論不是第一次引起爭議，之前他曾用「九天玄女」玩地獄哏，將內容比喻成空難錄音，貼文寫道「800英呎…500英呎…降落！降ㄌ&@#……節錄自中華民國軍/民航空難錄音檔。」網友認為太超過，「一點都不好笑」、「沒分寸」。