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苗栗台1線轎車偏移撞路旁板車　「車頭消失」駕駛慘死！妻哭斷腸

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮台一線路段24日下午發生一起死亡事故，一輛轎車原因不明，行駛中突然往路肩偏移，沒有刹車就猛烈撞上停在路肩的拖板車，撞擊力道強大，轎車呂姓男子當場傷重不治。警方今（26日）表示，拖板車駕駛沒有酒駕問題，詳細肇事原因有待調查釐清。

▲▼ 轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲ 轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼ 轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹南警分局今天表示，24 日下午約4點左右接獲報案，指後龍鎮台一線（中華路）、厝勝路口的北上車道，發現一輛藍色轎車原因不明，衝撞停靠路肩的拖板車，轎車呂姓駕駛（63歲）傷重受困車內。根據路口監視器畫面，轎車自外線車道往右偏移約100公尺，沒有刹車就衝撞拖板車，檢警昨相驗未發現酒駕問題。

消防局獲報出動破壞器材車，因轎車的車頭嚴重凹陷、跟拖板車緊緊相連，動用大吊車協助，費了一番功夫才將轎車脫離，最後動用破壞剪把呂男拉出，可惜當場已無生命跡象，交由警方和葬儀社處理。

▲▼ 轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

拖板車謝姓駕駛（47歲）向警方表示，當時停放路肩等待到台一線對向的鋼鐵公司載貨，聽到很大聲的撞擊聲響，下車就看到轎車陷入車尾，趕緊打119報案求助。死者妻子聞訊趕到現場，蹲在地上不斷啜泣，家屬表示，呂男因為肩膀有沾黏的痼疾，需要定期到醫院做復健，加上車上有藥袋，研判剛做完復健要回家。

警方提醒，快慢車道分隔線與路面邊線之間的路面，為機慢車道，車輛停車時倘有部分車身在機慢車道上，恐有妨礙機慢車道行駛，更有可能造成其他用路人危險，停車時多一份注意，也多一分安全。

▲▼ 轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車偏離車道撞上路肩拖板車，深陷板車車尾，費了好大工夫救出傷重不治的駕駛。（圖／記者楊永盛翻攝）

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