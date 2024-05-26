泌尿醫走斑馬線遭撞死！肇事男判10個月　檢上訴被駁回

▲洪男駕車行經建興路，準備左轉潭雅路四段，結果撞上徐姓醫師。（圖／翻攝Google Maps）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名洪姓男子2022年間駕車左轉，因為沒有停讓行人，在雅潭路四段撞上徐姓泌尿科醫師，導致徐姓醫師身亡，事後被依過失致死罪判10個月有期徒刑。檢方不滿量刑過輕上訴，洪男也因為想爭取緩刑而上訴。台中高分院審理後，駁回雙方的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，洪男2022年4月間駕駛車輛，行經大雅區建興路北往南方向，準備左轉雅潭路四段時，因為沒有停讓行人，撞到了走在枕木紋行人穿越道上徐姓醫師，導致徐姓醫師當場倒地、身受重傷。

徐姓醫師因為創傷性蜘蛛網膜下出血、硬腦膜下出血、左右側手肘、膝部擦傷等頭部外傷併顱內出血及水腦症，導致鬱積性或吸入性肺炎，送醫長期治療半年，仍舊呼吸衰竭身亡。

台中地院認為，洪男行經行人穿越道，沒有禮讓行人優先通行，導致本案事故，違反注意義務的程度非輕，也因此致徐姓醫師枉送寶貴性命，過失行為使告訴人、家屬身心受到莫大痛苦、無可挽回的遺憾，損害非微。

▲洪男雖然坦承犯行，但並未與告訴人達成和解，最後被判10個月有期徒刑。（資料照／記者白珈陽攝）



雖然洪男坦承犯行，但沒有與告訴人達成和解，台中地院法官最後依照過失致死罪，判處10個月有期徒刑。

對此，檢察官感到不服，提起上訴，認為徐姓醫師一生競競業業、救治患者無數，造福眾多人群，卻因洪男的犯行遭此橫禍、死於非命，造成被害人家屬、至親天人永隔，遭受了無可彌補與回復的損害，以及日後生活精神上的痛苦折磨，造成損害甚鉅。

按理來說，洪男應該盡力彌補過失，犯罪以後卻沒有積極與告訴人和解，也沒有支付分毫賠償金，犯後態度顯為不良，原審並未詳予斟酌，僅判處10月有期徒刑，量刑明顯過輕，檢察官請求撤銷原審過輕量刑，予以從重量刑。

此外，洪男也提起上訴，認為自己在事發後主動關心、照顧被害人，以及協助家屬處理事宜，也多次向被害人、家屬致歉，願意在能力範圍內提供被害人、家屬協助及賠償。

洪男表示，自己湊了40萬元賠償金額，加上強制險、另行投保的責任險，合計上限共1,320萬元，但被害人家屬請求的損害賠償，高達3,039萬498元，若扣減金額過高的精神慰輔金1,400萬元、專屬被害人個人權利之薪資損失1,452萬9,067元等款項，應已足支付被害人家屬之損害，因此至今仍無法達成和解，不能全部歸責於他。

洪男也向法官陳述自己的家庭狀況，若沒有受到緩刑宣告，會導致一家頓失經濟主要來源，配偶也無法獨自承擔照顧2名未成年子女的日常生活作息，希望法官予以緩刑宣告。

台中高分院審理後，雙雙駁回上訴，全案仍可上訴。