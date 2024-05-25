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不爽好兄弟狂虧女友「還要加微信」　武士刀狂砍7刀...莽男下場曝

▲武士刀。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲武士刀示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄林姓男子和李姓男子原本是好朋友，2021年12月某日，李男和林的女友在理髮店內有說有笑，李還向林的女友要微信帳號，林男看到後醋火中燒，拿出武士刀對李男猛砍7刀，害李男傷重幾乎喪命。林男的女友立刻阻止並報警，林男在恢復理智後被警方逮捕，法官認定林男並無殺人動機，且事後已支付25萬元賠償，因此依傷害罪判林男徒刑1年2月，緩刑2年。

判決指出，林男與李男原本是音樂夥伴，關係密切，常一起用餐與娛樂。2021年12月22日晚上，林男見李男在其女友工作的美髮店與其女友親暱交談，並試圖索取微信聯繫方式，心生不滿，拿出隨身攜帶的武士刀狂砍李男。

林男在攻擊過程中，對李男的頭、背、手等部位狂砍7刀，造成李男多處撕裂傷，包括頭皮、耳朵、右手肘、左上背等。林男的女友見狀立刻上前阻止並報警。醫護人員及時救治，李男得以保住性命，行凶的林男則被警方當場逮捕。

高雄地院審理時，林男坦承行為，但強調自己只是一時情緒失控，並無殺人意圖，李男也證實兩人並無深仇，可能是林男誤會他與其女友有過親密接觸，因此一時衝動而持刀攻擊，法官認為此事件為偶發，且林男事發後已支付25萬元賠償給李男，因此依傷害罪判處徒刑1年2月，緩刑2年，全案可上訴。

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