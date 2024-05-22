月薪30萬「不婚帥友狂約砲」　他驚見乖乖牌妹子：私下很放蕩

▲原PO好友經常約砲，還開到VIP房型。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台北性生活都很開放！」一名網友透露，好友是不婚族，月收30萬沒任何資產，特別喜歡玩交友APP，妹子甚至主動開房間，「他甚至經常開到VIP房，拿到5折優惠」，讓他自怨自艾喊話「對於我這樣傳統觀念的人，真的無法接受。」文章引發網友開噴，「吃不到葡萄，嫌葡萄酸？」

台中一名網友在Dcard表示，身旁一位好兄弟單身，月收20至30萬，外型長得不差，是許多妹子會喜歡的類型，儘管收入高卻沒有任何資產，且是個不婚族，整天使用交友軟體，夜生活相當精彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

友人還說，女生會主動約他出去，甚至開口約砲，讓原PO感到十分訝異，「上次我去台北，他晚上又約了女孩子出去。我想...他這樣的生活應該是很多男孩子夢寐以求的吧。」

原PO透露，兄弟經常開到VIP房型，甚至拿到5折券，「看到他這樣頻繁開房，我真的覺得台北生活很開放。」更爆料，一位共同女性友人，外表看起來是乖乖牌，「我很意外，原來那個女生表面乖巧，私下卻很放蕩！」

最後，原PO直呼，「台北真的很開放，有些人即使已婚，仍然這樣玩」，而他個性害羞又不懂女生的性暗示，「對於我這樣傳統觀念的人，真的無法接受。」

文章引發網友反酸，「跟台北人沒有很大關係，而是很多想掏金的人會往台北集中，這種就很容易被高收入的外在條件釣上」、「性暗示有什麼好不懂的，應該是沒人暗示你吧」、「你有錢在哪都一樣淫亂啦，跟台北沒關係」、「怎麼的感覺某人充滿酸味哈」、「交友軟體一堆中南部在約的耶！你哪個宇宙來的啊」、「吃不到葡萄，嫌葡萄酸？」「你就光明正大去喝茶就好了啊」。