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大陸 大陸焦點 特派現場

世界首例！豬肝成功移植到人類活體　安徽71歲病患可自由走動

▲▼ 安徽一醫院將豬肝移植給肝癌病人 系世界首例活體人的異種肝移植手術 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 安徽一醫院把豬肝移植給肝癌病人，成為世界首例活體人的異種肝移植手術 。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸安徽醫科大學第一附屬醫院，近日完成了世界首例活體人的異種肝移植手術，成功把610克的轉基因豬肝臟移植到了一位肝癌重症患者身上。目前，患者已經可以自由活動，肝功能等多項指標恢復正常。

綜合陸媒報導，接受豬肝移植的男性病患年齡是71歲，患有右葉巨大肝癌，在介入等治療無效，隨時可能出現破裂的情況下，基於同情及無傷害緊急的原則，優先得到家屬和患者知情同意，安徽醫科大學第一附屬醫院分別召開學術委員會、臨床新技術倫理委員會、器官移植倫理委員會及動物倫理委員會，同意開展該例患者異種輔助肝移植研究。

院方經過多方研究評估，成功把610克的轉基因豬肝臟移植到病患身上。術後7天內，患者沒有出現超急性和急性排斥反應，凝血系統沒有障礙。目前，該名患者肝功能已經恢復正常，移植豬肝每天有200ml左右的金黃色膽汁。

消息傳出後，院方發佈手術成功訊息，安徽醫科大學第一附屬醫院孫倍成教授團隊和雲南農業大學魏紅江教授團隊合作，完成了此項手術。

該手術是世界首例活體人的異種肝移植手術，也是全球第五例活體人的異種器官移植手術，創造醫學史上多個奇蹟，包括制定豬全肝如何植入、免疫抑制劑的使用、異種肝移植圍手術期管理等全球標準，使異種豬肝移植進入臨床成為可能，將為人類健康作出重要貢獻。

據了解，大陸有近4億肝病患者，700多萬肝硬化患者，同時，每年新增30萬至50萬名肝衰竭患者。

對於肝衰竭，肝移植是唯一有效根治方式。現實中，很多人因等不到人類供肝而失去生命。而異種肝移植不受供肝數量限制，可使更多終末期肝病患者獲益。

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