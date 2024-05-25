陸短裙妹商場「原地起跳躺地」哭鬧27秒　男伴全程冷眼旁觀

記者黃翊婷／綜合報導

中國網友之間近日流傳一段離譜影片，一名打扮可愛的短裙女子在當地商場因不明原因突然發飆，竟當眾坐在地上鬧脾氣，引發路人側目，而與她同行的粉色上衣男子則全程冷眼旁觀，並未上前安撫。影片在網路上傳開之後，網友們紛紛留言表示誇張，「她可能還把自己當小孩看待」、「沒有公主命就別有公主病」。

▲女子突然在商場內鬧起脾氣。（圖／翻攝自X／@LM62710）

網傳的27秒影片中，只見女子穿著可愛的服裝、揹著迪士尼小熊（達菲熊）造型包包，卻因為不明原因突然生氣，竟在商場內氣到頻頻跺腳，接著原地起跳直接躺倒在地大聲哭鬧，見同行的男伴不理她，又坐起身來繼續大力揮舞四肢鬧脾氣。

女子的行為引發路過民眾側目，就連保全也被她的動作嚇了一跳。影片在網路上傳開之後，網友們紛紛留言表示，女子的行為簡直比小孩還誇張，「她可能還把自己當小孩看待」、「沒有公主命就別有公主病」、「我家小孩一個10歲、一個6歲，也不曾在外這樣過，會被我電死」。

不過，因為影片拍攝地點、時間皆不明確，也有網友懷疑，哪有人這麼剛好可以拍下這一幕，有可能是故意擺拍。還有網友好心提醒，不論影片是真是假，女子跳起來直接坐下的動作，可能會傷害到身體，以後最好不要再這麼做了。