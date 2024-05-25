幕後／何衛東主責中共軍演　4大目的：搶「島鏈以西」軍事主導權

▲中國「聯合利劍」軍演，我軍馬公軍艦1805監控共艦西安軍艦DDG-153。（資料照／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中共近日藉由總統賴清德就職演說，啟動「聯合利劍-2024A」軍演。國安高層分析，中共軍演是對台灣、國際社會的「極限施壓」，是複合戰中典型的認知操作，意在取得區域跟國際詮釋的主導權。他透露，我方情資，這次是由中國中央軍事委員會聯合作戰指揮中心副總指揮何衛東規劃，並有4大演練重點，其中最重要是取得「島鏈以西」軍事主導權。

針對本次中共軍演，國安高層人士分析，這是對台灣、國際社會的「極限施壓」，也就是在灰色地帶上做各種施壓作為，限縮決策空間，限縮應對時間等。

從國際氛圍上來看，國安人士表示，在520前，國際社會一直警告中國不要挑釁，不要軍事威嚇台灣，而賴清德就職演說，普遍被國際社會認為是穩健一致的；如今，中國意在針對各國對台灣的肯定與聲援。

國安人士回顧過去，在1月13日總統大選結束後，中共也有同樣的做法；此外，日本新任首相上任，中共也啟動對釣魚台的騷擾，菲律賓新總統上任，同樣啟動黃岩島軍事壓迫。

因此，根據上述顯示，中共的軍事侵擾動作，意在取得區域跟國際詮釋的主導權，來挑戰既有的國際秩序，特別是去年G7以來，主張台海現狀跟和平穩定是國際共同利益。

▼中國中央軍事委員會聯合作戰指揮中心副總指揮何衛東。（資料照／翻攝解放軍報）



至於軍事演習方面，國安高層透露，我方安全單位掌握，這次是由中國中央軍事委員會聯合作戰指揮中心副總指揮何衛東主責規劃，設定在520前後，對台進行軍事恫嚇。

國安人士分析，軍演型態上，是把例行的所謂「戰備警巡」組合成一個「圍住台灣本島離島，同時拒斥友軍的」戰略威嚇圖像。他認為，與其說是「聯合利劍」，不如說是「組合利劍」，至於所謂的「2024利劍Ａ」，這當然也意味著可能會有B到Z版本的可能性。

對於本次的演習，國安單位也整理成4大演練重點與目的：第一，軍機、軍艦侵擾，要壓迫鄰接界線；第二，要控制戰場，好比海空、電子權的爭奪；第三，針對台灣周邊海空，外國目標的模擬攻擊，甚至進行執法，好比漁船、貨船、商船攔檢；最後，最重要則是要取得「島鏈以西」的軍事主導權。

國安人士特別表示，本次最不一樣的是，這是中共第一次結合海警，是很典型的「法律戰」企圖。

▼國防部釋出我空軍監控共機轟6型機畫面。（圖／國防部提供）



在中共軍演的認知操作時序方面，國安單位指出，大約5月中旬左右，相關情資掌握到，中共在台海周邊有預置兵力，而海警船也有相關動作，從一些位置上評估，就大概可以看出態勢。

國安人士表示，5月21日，台辦系統發布一份措辭嚴厲的新聞回應後，同時也策動台灣部分的藝人，大量轉發中國官媒「台灣從來不是一個國家」的內容；當時國安系統便已知悉，這是就演習正當性，來進行鋪陳。

在5月23日一早，國安高層表示，可以觀察到，第一時間，台灣在地協力者或具指標性的媒體，直接使用「懲戒台獨」的用詞或標題來發布軍演新聞；而24日時，具指標性媒體也以社論方式，指名軍演就是因為賴清德的演說內容所造成。

國安單位指出，中共官媒、相關社群，統計超過20萬則以上的訊息在進行操作，也有在地協力者與媒體。主題大致聚焦在三大主軸：第一，強調軍演的正當性，一切都是因為賴清德的演說；第二，美方不值得信任；第三，中國才掌握了區域跟相關詮釋的主導權。