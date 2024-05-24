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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜受傷了！立院攻防激烈衝突...藍委：他不怪任何人

▲王世堅發言大罵黃國昌寄生獸，立法院長韓國瑜憋笑。（圖／記者林敬旻攝）

▲王世堅發言大罵黃國昌寄生獸，立法院長韓國瑜憋笑。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

立法院會17日處理國會職權修法相關法案時，藍綠爆發數波激烈衝突。國民黨團書記長洪孟楷今天透露，韓國瑜腰部受傷，可能與當天攻防有所相關，但韓國瑜說不怪任何人，相信立委的動作應該都是無心，不是刻意要攻擊、傷害他。

立法院會今天繼續處理國會職權修法相關法案，朝野立委依舊吵翻天，預計延長開會到晚間。

洪孟楷傍晚在院會休息時間接受媒體聯訪，說明議事進度時，媒體詢問聽聞韓國瑜腰部受傷是否屬實。洪孟楷回應，韓國瑜不方便說，可是確實受傷。

洪孟楷還說，國民黨立委柯志恩昨天在高雄的一個活動，有看到韓國瑜腰部貼膏藥。

談及韓國瑜腰部受傷，洪孟楷表示，可能與17日當天院會議事攻防有所相關。

▲▼524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

洪孟楷進一步表示，「我們聽到韓國瑜講」，韓國瑜說不怪任何人，相信17日的攻防，立委的動作應該都是無心，不是刻意要攻擊、傷害他；韓國瑜相信當天可能是在推擠的時候，立委太過用力、緊張，導致他的腰部受傷。

洪孟楷說，今天在議事台旁邊，看到韓國瑜有些時候站立不是很舒服，韓國瑜仍然強調不怪任何人，公平中立主持議事是院長該做的事情。

對於立法院會今天又將挑燈夜戰，洪孟楷表示，感謝韓國瑜願意接受國民黨團的提議，今天延長開會到晚間12時，希望韓國瑜身體早日康復。

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