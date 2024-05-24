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交友APP對象「1穿著」來見面　他秒崩壞、NG：回家直接封鎖！

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,AA制,滑手機,冰淇淋,減肥,肥宅,約會,大餐,紀念日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，非本文當事人。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人會用交友軟體交新朋友，但約出來見面時，有可能會「幻想破滅」。就有網友表示，在交友軟體跟一個人聊得不錯，看IG時覺得對方給人乾乾淨淨的感覺，職場生活及交友圈也蠻正常，便約出來見面。沒想到，對方卻穿了一件荷葉邊超嚴重的T恤赴約，讓他超反感，貼文引發討論。

原PO在論壇Zuvio發文「衣服很醜乾脆不要穿欸 = =」，上個月玩交友軟體時認識一個對象，兩個人聊得還不錯，還有交換IG，「對方長相看起來很乾淨，職場生活以及交友圈看起來也都蠻正常的，結果這個月約出來見面吃飯、聊聊天之後，整個NG到不行！」

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而原因就出在，對方穿了一件荷葉邊超級嚴重的T恤出現，「整個皺在一起，整排線條都抖抖的，我看了就覺得很不舒服，很像剛睡醒只穿睡衣，就跑出來見網友的感覺，給人觀感超級邋遢。」

原PO說，自己還是有禮貌地待到吃完飯才離開，但回到家直接封鎖對方，躺在床上準備睡覺時，腦子裡還是那件有荷葉邊T恤，難道對方都沒別的衣服，只有那件醜T恤可以穿嗎？「而且那件衣服還是亮色調的，站在人群中非常非常明顯，我就這樣和這件衣服的主人吃了一頓飯，想到就覺得蠻丟臉的。」

看到貼文後，就有人超有感，「不會打理都是藉口，連基本審美觀都沒有嗎？出門在外，整潔也是種基本禮儀」、「理工男都這樣啦，久了你就習慣了。」不過，也有網友直呼，「感覺是老實人」、「直男百分之八十都不太會打理自己，喜歡的話你可以改造啊」、「感覺你虧了，這種穿對衣服、風格就好，根本潛力股」、「男生的衣服選擇真的沒女生多。」

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