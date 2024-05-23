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準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲下周另一波鋒面報到，加上西南季風，西半部有局部大雨或豪雨發生的機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

周末天氣好轉，中央氣象署預報員張竣堯指出，明、後天鋒面逐漸遠離，但仍有水氣，中部以北、東北部有局部短暫陣雨，周六環境轉乾，但下周一鋒面接近開始變天，下周二、三影響最顯著，西半部有局部大雨或豪雨發生的機會，而熱帶性低氣壓最快明天增強為首颱「艾維尼」，暫時對台灣沒有影響。

張竣堯說，鋒面通過，明天仍有水氣通過，中部以北及東北部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲，但午後熱力作用仍有局部短暫雷陣雨，特別在明天西半部山區、東北部局部較大雨勢。

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他還說，周六環境轉乾，中部以北有局部短暫陣雨。周日看起來天氣相對穩定，環境吹東南風偏南風，各地溫暖，僅花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後則有局部短暫雷陣雨。

▲▼未來降雨趨勢預測。（圖／氣象署提供

▲未來降雨趨勢預測。（圖／氣象署提供）

張竣堯指出，天氣轉變在下周一開始，另一道鋒面影響，西部地區由多雲轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。鋒面結構比起本周鋒面更好，且伴隨西南季風比較強，下周二、周三影響最明顯，各地出現短暫陣雨或雷雨，尤其西半部局部大雨或豪雨發生的機會，留意短延時強降雨。

他表示，周四水氣也偏多，西半部跟東北部仍有些局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今年首颱、準「艾維尼」最新路徑。（圖 ／氣象署）

▲颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

今天上午形成的熱帶性低氣壓動向，張竣堯表示，目前路徑朝西北西貼著呂宋島，轉東北方、往琉球海面前進，對台灣沒有直接影響，但要留意下周一低壓北上，東半部沿海、恆春半島、基隆北海岸可能會有長浪發生機會。

張竣堯說，熱帶性低氣壓所處位置有利於發展，不排除明、後天生成今年第一個颱風「艾維尼」，強度以輕颱為主。鋒面如期影響台灣，熱帶低氣壓則往琉球海面前進，沒有交互影響，且離台灣有點距離，其發展強度跟大小對台沒有太大影響。

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