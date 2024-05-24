全台唯一「復刻版鐵馬進香」　苗栗500騎士冒雨北港進香

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市公所推出全台唯一的「復刻版」的北港進香文化活動，今年進香活動5月24日、25日登場，由500名騎士隨香，挑戰來回345公里行程。今天（24日）清晨6點多由新科市長余文忠領騎，帶領騎士重溫60多年前青年騎鐵馬進香的傳承精神；余市長表示，這不僅是一次體育運動，更是對傳統文化的尊重與傳承，加上沿途民眾的熱情歡迎，為整個活動增添了更多的熱鬧氛圍。

▲全台唯一的鐵馬北港進香，今天清晨冒雨自苗栗市出發。（圖／楊永盛翻攝）

▲▼全台唯一的鐵馬北港進香，今天清晨冒雨自苗栗市出發，圖為來自彰化的陳姓父子，12歲的兒子為此行最年紀的騎士。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗市公所自2018年推出鐵馬進香文化活動，今年推出全新改裝的媽祖專用電動三輪車，再邀請沿路騎士隨行，今天清晨6點不到縱使下著細雨，集結點的天后宮內外仍擠滿人潮；市公所說，今年報名騎士年齡最長為桃園市江姓老翁、但他並未現身，現場則有78歲黃姓市民，還有來自彰化的陳姓男子帶著最年輕、12歲的兒子隨行，陳男說：「父子平日都有騎自行車習慣，覺得鐵馬進香是很有意義的文化活動，也當作兒子的另類畢業旅行。」

▲全台唯一的鐵馬北港進香，今天清晨由市長余文忠冒雨自苗栗市出發。（圖／楊永盛翻攝）

▲▼ 全台唯一的鐵馬北港進香，今天清晨冒雨自苗栗市出發，圖為苗栗市最年長騎士黃姓老翁。（圖／楊永盛翻攝）

在莊嚴隆重的請神儀式後，熱血的騎士們，6點40分在余市長的帶領下出發，斥資30多萬改裝的全新的媽祖專用祈福三輪車，帶領車隊成為全場焦點。市長余文忠說，這不僅是一次體育運動，更是對傳統文化的尊重與傳承，持續彰顯苗栗市多元宗教和文化的特色，讓人們更深入地了解並尊重這片土地上的傳統價值。

今年進香活動今日沿著台61線、西濱公路南下，預定今天傍晚抵達北港朝天宮，明天清晨再沿原路返回苗栗天后宮，兩日行程結束後，所有參加者將獲得完成獎牌及證書，紀念這段難忘的體驗。

▲全台唯一的鐵馬北港進香，今天清晨冒雨自苗栗市出發。（圖／楊永盛翻攝）