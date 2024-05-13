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大陸 大陸焦點 特派現場

CCD相機平替？NOKIA手機復刻3210賣到斷貨　消費者多為年輕人

▲NOKIA 3210「復活」開賣。（圖／翻攝自微博）

▲NOKIA 3210「復活」開賣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸NOKIA手機官微日前宣布「復活」機型3210，一支定價379元（人民幣，下同，約台幣1721元），開賣不到3天就賣到斷貨。先前NOKIA手機拍照功能的復古感就引起熱議，不少年輕消費者表示，「CCD相機都炒到上千元了，買個手機版平替不香嗎？」

▲▼NOKIA成CCD相機平替？。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼NOKIA 3210開賣不到3天就售罄。（圖／翻攝自微博）

▲▼NOKIA成CCD相機平替？。（圖／翻攝自小紅書）

據《封面新聞》報導，2024年，在眾多智慧型手機還打得火熱之時，NOKIA卻帶著其經典手機「重出江湖」。近日，NOKIA重新發行了一款1999年的復刻版手機，定價379元，隨後直接登上熱搜。 5月11日，NOKIA旗艦店客服表示，目前手機處於斷貨中。

▲▼NOKIA成CCD相機平替？。（圖／翻攝自小紅書）

▲NOKIA 3210回歸吸引到許多年輕消費者。（圖／翻攝自微博）

1999年，經典的NOKIA 3210問世，隨即風靡全球，銷量超過1.6億台。不過，如今的NOKIA只剩下了名字，2014年將設備與服務業務賣給微軟後，NOKIA便退出了智慧型手機市場的競爭。隨後在2016年，NOKIA品牌被授權給HMD公司使用。

近年來，Y2K千禧復古風潮（泛指1980年至1990年風格）掀起，各種舊款相機的價格也被炒起。NOKIA新款手機賣斷貨背後，除了網友為了情懷買單之外，還有一大原因為年輕人想買來當平替的CCD相機使用，與此同時，還有許多舊款手機也在二手平台翻紅。

▲▼NOKIA成CCD相機平替？。（圖／翻攝自小紅書）

▲先前「NOKIA N8成CCD相機平替」成熱門話題。（圖／翻攝自小紅書）

去年開始，曾在十多年前爆紅的CCD相機又開始流行起來。相較於現今的單眼相機，CCD相機拍攝效果更有朦朧氛圍感，不少年輕人把它當作拍照必備單品，特別是在社群平台上掀起了一波購買熱潮。

一時間，CCD相機在二手市場的價格也水漲船高，熱門款被炒到數千元。隨即CCD相機平替出現了，正是這些被人們遺忘的舊款手機。有消費者表示，「以前的手機和CCD相機拍出來的效果差不多，有古氛圍感，CCD現在溢價太高了，舊手機價格卻要便宜很多。」

▲▼NOKIA成CCD相機平替？。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼NOKIA 3210 能否當CCD相機平替引起兩派看法。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼NOKIA成CCD相機平替？。（圖／翻攝自小紅書）

在二手平台上，受歡迎的平替手機有iPhone 5S、NOKIA N8等等，價格都在百元左右，有的甚至低於百元。

在年輕人都在尋找CCD相機平替的熱度之下，NOKIA推出新手機備受矚目。根據 NOKIA 3210 2024款介紹頁面顯示，其擁有200萬像素攝像頭，配備閃光燈。有網友認為，「這不就是可以打電話的CCD相機嗎？」許多人也表示，遺憾沒有搶到貨。但也有部分網友購買後表示，「像素太低了，拍出來效果糊還醜，當不了CCD平替。」

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