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女兒給大尺度Coser「洗面奶」上傳YT　茶爸兩度道歉喊告

▲▼女童讓大尺度Coser「洗面奶」上傳YT　茶爸兩度道歉喊告。（圖／翻攝史上最常被收驚的國民美少女-茶茶YouTube） 

▲茶茶時常出席動漫祭訪問Coser。（圖／翻攝史上最常被收驚的國民美少女-茶茶YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「史上最常被收驚的國民美少女-茶茶」透過小女孩茶茶訪談Coser，再由爸爸拍攝而爆紅，吸引4.71萬人訂閱。然而，近日頻道卻出現叫茶茶去找大尺度Coser玩「洗面奶」的畫面，讓網友看完罵翻，認為茶爸利用什麼都不懂的孩子去賺流量。事後，茶爸對此道歉，承諾會更改頻道內容的風格，也會對留下偏激言論的網友提告。

「史上最常被收驚的國民美少女-茶茶」經常走訪台灣各大動畫祭，並訪問現場的Coser，畫面經常捕捉身材及美貌，再搭配茶茶超齡的訪問，讓不少網友看完會心一笑。

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然而，有網友發現，頻道近日的標題竟出現「居然洗到台灣第一大尺度Coser的奶」、「波濤洶湧的大慈樹王」、「這個幽靈姬太晃了」、「照慣例，這隻甘雨的胸部要被糟蹋了」等，並讓茶茶去做擦邊和大尺的內容，同時擔心茶茶的教育環境。

也有網友認為，影片中雙方都同意，其實沒有太大的問題，然而茶茶才9歲、讀小學，根本不懂這些動作的用意，質疑父母應該要有一定程度的制止。

針對網友質疑，茶爸上傳最新道歉影片表示，他並非利用孩子賺錢、賺流量，強調孩子當初看YouTube後想當YouTuber，因此才開始經營頻道，且是孩子喜歡Cosplay，才會開始這類型的主題。

茶爸指出，他已主動下架10幾部影片，未來會調整影片的內容。他指出，孩子跟某Coser合作後才開始學習親密互動，且被拍攝的人也都同意，當下大家也都非常開心，強調不是他叫茶茶做這些事。

茶爸表示，這次事件發生後，有人對他們父女做出含沙射影、子虛烏有的指控，並強調沒有對茶茶下達「洗面乳」的指令，並決定對說出偏激言論的網友提告。

此外，有網友指出，「我印象有看到爸爸直接叫茶茶問能不能洗面奶耶…」、「證人1」、「證人2」。

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