藍營欲搬林佳龍提案救火　他戳破：根本沒有藐視國會、反質詢

▲卓冠廷公布藍白版本與林佳龍昔日提案版本的對照表。（圖／卓冠廷提供，點圖放大）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨與民眾黨團力推「國會改革」法案，但修法過程被社會質疑未經完整討論，國民黨今（23日）開記者會指外交部長林佳龍昔日擔任立委期間，也曾有類似主張。不過，民進黨發言人卓冠廷貼出對照表指出，林佳龍2012年版本從未出委員會，且其版本根本沒有「藐視國會」、「反質詢」等意義不明的字眼，他反問藍白「為什麼要硬幹？」

其實，立法院官網上就可以找到林佳龍2012年提出的修法版本，針對關鍵第25條條文，僅增列「不得隱匿或虛偽陳述」的規定，反觀藍白所提再修正動議版本則新增「不得反質詢」、「不得拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會之行為」，以及「被質詢人非經立法院院會或各委員會之同意，不得缺席」等規定。

卓冠廷今天指出，「拿2012年林佳龍版本來洗白藍白聯手推的國會擴權？想太美了吧」。他貼出林佳龍2012年提出的《立法院職權行使法》部分條文修正草案，以及國民黨、民眾黨團共提的再修正動議內容的比較表。

卓冠廷表示，首先，林佳龍版2012年提出，從未出委員會，國眾版本2024年提出，委員會沒有實質審查、黨團協商毫無討論、院會裡「舉手表決」強行通過；其次，國眾版第25條「藐視國會」，林佳龍版本沒這種字眼，更沒有「反質詢」這種意義不明的字眼，可笑的是，國民黨居然要到立法完成後才要解釋何謂反質詢，「蒸蚌（諧音真棒）」。

▼藍白黨團所提出「立法院職權行使法」中有關藐視國會罪部分相關修正條文內容。（圖／立法院提供）

卓冠廷表示，第三，國眾版第47條國會調查，即便案件在司法程序，要你給資料就要給，林佳龍版沒這種帝王條款；第四，國眾版第47條國會調查人民部分，除了給資料，還可以把人叫去問話，2300萬人人有獎，林佳龍版僅限資料調閱，更可笑的是藍白聯手造謠「民進黨以前支持國會改革現在變了」。

卓冠廷指出藍白盲點說，不好意思，民進黨今年一樣提出黨團版本、各委員版本，調查權、聽證權都有，民進黨也支持（修法），但民進黨團的版本卻被國民黨一手阻擋，連委員會都沒出直接被散會，不管是2012年的版本還是2024年的版本，大家實質審查，集眾人智慧得出最好的版本，不好嗎？為什麼要硬幹？為什麼這麼著急？就算拿3屆以前的案子出來洗白，「你們還是回答不出為什麼搞黑箱啊」。

▼藍白黨團提「刑法」新增條文，以做為藐視國會罪的懲處罰則依據。（圖／立法院提供）