敢用公司的免治馬桶？　一票都搖頭：只當一般馬桶

▲在公司想上廁所時，會選擇一般馬桶還是免治馬桶？（資料照／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人家中都會裝免治馬桶，但如果公司也有裝，會敢用嗎？一名網友發文表示，他們公司近期換了不少免治馬桶，但其中就有人因衛生問題而不敢使用，而這也讓他想知道，其他網友會去用嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「你敢用公司的免治馬桶嗎」為標題發文，提到他們公司前陣子換了很多免治馬桶，他也很常使用，不過，就有一些同事因擔心有衛生問題而不敢用。對此，他不禁感到好奇，大家人在外面的話，會使用免治馬桶嗎？包含公司、百貨、飯店。

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貼文曝光後，多數網友直呼，「外面的基本上不會用」、「完全沒用過」、「非必要，不會在外面大便」、「我是不敢用，因為不知道上一個人使用習慣，就算有消毒酒精可以使用，還是不會去使用免治」、「曾經公司有免治馬桶，後來那根噴水的伸出來，看到上面有大便，實在不敢用」。

也有網友表示，「敢啊，日本公廁很多都免治馬桶」、「會，也會順手清」、「沒去過日本嗎」。另外，也有網友則透露，只要把免治馬桶當成一般馬桶使用，不去使用其功能即可，「只當一般馬桶，不使用其它功能」。