基隆受監護處分人落跑　法務部長鄭銘謙盼建立「司法精神醫院」

▲法務部新任部長鄭銘謙，談司法精神醫院、打詐、檢察官人力等等問題。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下殺人未遂案受監護處分的簡姓男子，日前從基隆市某醫院脫逃，在基隆與雙北流竄逃亡4天後，今晚落網。有鑑於簡男案件造成人心惶惶，法務部新任部長鄭銘謙22日稍早前表示，希望能全力推動建立「司法精神醫院」，並全盤檢討收治機構的安全維護問題。

上任第三日的鄭銘謙，22日下午帶著新任政務次長黃世杰、發言人常務次長黃謀信、主任秘書繆卓然，以及檢察司司長郭永發、檢察司副司長簡美慧等主管，與媒體茶敘，其間提到以上內容。

郭永發補充，目前受監護處分人共224人，這些人中在機構內執行監護處分共有186人；而司法精神病院預計2025年底建置完成，自2026年開始收治，預計將有300床。此外，也會在北中南東四地建立精神病房，南部病房已經開始收治，北部、東部則是今年中開始收治，中部病房將於明年開始收治。

鄭銘謙也說，本案發生後，也將全面檢討目前收容、收治監護處分人之機構安全維護設施。鄭銘謙在下午時也強調，檢察機關已對簡男發布通緝，有信心很快緝捕他到案。

此外，鄭銘謙這次也針對詐騙相關案件衍生的問題，進一步說明。包含行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，希望能修訂「打詐專法」，其中也將針對3人以上詐團、新形態詐欺等等提高刑度，並增加被害人保護機制，調整假釋門檻。郭永發也補充，專法中針對詐欺金額達1000萬以上，刑度將提高為3年以上、10年以下；至於3人以上詐欺、冒用機關公務員、境外機房對國內民眾詐騙，刑度將都加重二分之一。

而打詐也引起檢察機關人力不足的問題，鄭銘謙也指出，基層檢察官辦案案量龐大，目前收案量前五名的罪名依序是詐欺、傷害、毒品、竊盜、酒駕，由於詐欺案量居高不下，基層檢察官相當辛苦。他認為，目前詐欺案量雖然仍在上升，但今年1至4月統計，每名檢察官的收案量已呈穩定下降趨勢。而為了減輕檢察官的工作負擔，法務部有成立研議小組，未來可能引進AI等新科技輔助，並增加檢察官助理和檢察事務官的人力，減緩檢察官壓力。