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台積電當年30多元「學長爆買100張」　現在還不賣！她哭：沒那個命

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO曾以160多元買台積電股票。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（23日）台積電一度漲到876元的天價！而一名網友崩潰直呼，曾以160元買到台積電，不料股價跌到40多元，後來原PO把持不住，趁60元趕緊脫手，「我終於忍不住了，把它連配股全部賣掉，就這樣賠了10幾萬」，如今漲破800元，讓原PO非常嘔氣。有人則透露，學長在30多元買台積電100張，「現在還不打算賣！」

一名女網友在Dcard表示，10幾年前，她人生買的第一張股票就是台積電，「那時候大概160幾塊」，之所以會買，是一位補習班名師大力推薦的，確實買了之後有漲幾天，殊不知開始一路下滑，「最低跌到40幾塊！」

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後來，原PO等到台積電爬升到60元左右的時候，「我終於忍不住了，把它連配股全部賣掉，就這樣賠了10幾萬！」如今台積電漲破800元，讓原PO怨恨自己太沉不住氣，「真的好想哭喔，放了那麼久賠錢賣掉居然...唉，只能說我沒那個命啦！」

底下網友熱議，「怎麼不講比特幣漲2900萬倍」、「07年之前的員工也很難留啦，以前薪水那麼低，股票到手都馬是賣掉換錢，不然光作業員以前一年就三至四張，都不賣早就發了」、「就算你60幾元沒賣，你也不會放到現在啦！少在那邊」、「這跟命不命無關，是你財商太低」。

有網友也哀喊，「我媽是tsmc員工，是當年有發股票的年代，股票全被我爸一個人拿去敗光喝酒花光光，我也很想哭，那時候如果股票有留下來的話...我幹嘛要這麼努力讀書工作？」「其實大部分的人都是這樣的，沒人預測的到，當初我持有長榮海9-10元十張，大概賺幾萬就賣掉了，現在漲到200多元...看開點吧」。

還有網友爆料，「我們所有個學長在台積電只有30塊的時候買100張，現在還不打算賣」。事實上，台積電在2002年最慘時期，股價曾跌到34.9元，歷經起起伏伏，又在2008年金融海嘯跌破40元。

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