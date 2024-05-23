百般刁難、斤斤計較臨時工退休金　監察院糾正台中市政府

▲監察院。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

有民眾過去在台中縣府工程處擔任拆除隊臨時工，縣市合併後，原舊制年資未被納入退休金計算，與台中市府公文往返10年仍未能釐清爭議，於是向監察院陳情。監察院今（23日）表示，台中市政府於辦理縣市合併的勞工退休給付，遇事畏難規避、互相推諉，處事顢頇迂腐、昏瞶卸責，罔顧弱勢勞工之權益，遭監察院糾正。

有民眾自1997年開始，在原台中縣政府工務處工程科違章建築拆除隊臨時工，在縣市合併後，才轉至台中市政府都市發展局。然而，都發局認為，該民眾並未在1996年奉准簽的勞工退休金新（舊）制清冊名單裡面，不符合資格，無法結清他的舊制年資，而民眾認為，原台中市政府相同工作性質的員工卻可計算舊制年資，實屬不公，請監察院明察秋毫。

對此，監察委員賴振昌指出，陳訴人等於縣市合併前後的工作內容及性質，與台中市政府拆除隊員工均相同，該府卻厚此薄彼予差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用、經濟社會文化權利國際公約第7條規定，確保人人有公平之工作條件，且工作價值相等者享受同等報酬，不得有任何區別；又按《勞動基準法》第20條規定，「事業單位改組或轉讓」，留用勞工之工作年資應由新雇主繼續予以承認，該府核有違失，允宜改善。

監察委員續指，台中市政府都市發展局及該府秘書處之間，公文往返歷程長達10年之久，仍有疑義未能解決，遇事畏難規避、互相推諉，處事顢頇迂腐、昏瞶卸責，罔顧弱勢勞工之權益，並損害公務員名譽及政府信譽，有違《公務員服務法》第6條及第8條規定之公務員應謹慎勤勉；公務員執行職務，應力求切實，不得畏難規避，互相推諉，該府都市發展局及秘書處均難辭其咎，核有怠失。

監察委員感慨，地方政府年度預算動輒千億以上，其中浪費、無效率支出不知凡幾；臺中市政府卻對自己拆除隊臨時工區區數十萬元的退休金斤斤計較，其百般刁難之行徑令人感嘆不已。