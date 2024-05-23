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小學生公開信求救！監察院糾正彰縣廢潭墘國小　縣府回應了

▲潭墘國小反廢校。（圖／民眾提供）

▲潭墘國小學生公開信向總統求救。（圖／民眾提供）

文／中央社

監察院22日針對彰縣府停辦潭墘國小提出糾正；彰縣府回應指出，遺憾但給予尊重，監察院以偏概全，會讓第一線公務員更加難為，目前案件已進入司法程序，縣府靜待判決結果。

監察院指出，彰化縣政府辦理潭墘國小專案評估會議時，未明確討論停辦事宜，就逕行公告舉行停辦公聽會，並在2週後決議停辦，未善盡社會溝通、踐行程序正義，決定糾正彰化縣府。

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彰縣府22日下午發布新聞稿回應，縣府表示遺憾但給予尊重，也重申施政不僅正視程序正義，更重視社會溝通，監察院以偏概全的說法，會讓第一線公務員更加難為。

縣府指出，處理停辦潭墘國小首重地方溝通過程，除專函通知當地民意代表、公所、村長共同與會，學校也事先告知家長參加公聽會及調查家長參與意願，公聽會當天，除說明停辦潭墘國小學區規劃、學生相關配套補助及後續校舍規劃等，並開放所有家長、學生與當地民眾自由發言，讓在地民眾充分表達意見。

彰縣府說明，多數家長同意接受縣府提出的就學補助方案，但部分地方人士仍提出行政救濟，經教育部駁回訴願，另針對原告停止行政處分執行之聲請，最高行政法院也駁回抗告確定，目前案件已進入司法程序，縣府靜待判決結果。

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關鍵字：

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