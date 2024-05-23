小學生玩筆仙上課秒放手　她曝超毛後果：從此不敢再碰

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友聲稱，小學時曾和朋友利用下課10分鐘玩筆仙，有一次上課時間到了，筆仙卻不回去本位，她和朋友未完成儀式便鬆手，後來進入暑假，她邀請鄰居玩伴一起玩筆仙，沒想到卻遇上先前沒有回本位的筆仙，玩伴還聽到紗窗、門一直搖晃的聲音，嚇到被大人帶去收驚，她卻什麼聲音都沒有聽到，這才讓她後知後覺感到可怕。

▲原PO自曝小學時常利用下課時間玩筆仙。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靈異2公社」發文分享自己小時候的故事，她表示，小學時很流行玩紙娃娃和筆仙，她沒有錢買召喚儀式用的紙，乾脆自己畫，然後利用下課10分鐘的時間和朋友一起玩，旁邊還有很多同學圍觀，玩過幾次都沒有發生特別的事情，直到暑假前的最後一次召喚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說道，當時玩到上課鐘聲響起，因為老師快要來了，她和朋友便一起鬆手，再把紙揉成一團丟掉，後來進入暑假，她邀請鄰居玩伴一起玩筆仙，房間裡明明只有兩個人，她卻覺得好像有很多人在說話，於是問了一句「祢是不是上次沒有回本位的人」，沒想到筆突然靜止不動，接著窗外出現一個影子，筆也開始快速轉動，直到把紙畫破、筆芯斷裂才停止。

原PO提到，當時玩伴嚇到尖叫，事後被大人帶去收驚，開學之後她詢問玩伴為什麼尖叫，玩伴說聽到紗窗、門一直抖動搖晃的聲音，可是她什麼都沒有聽到，這才感到毛骨悚然，從此不再碰觸類似的靈動操作儀式。

文章公開之後掀起不少網友討論，有人留言分享自己小時候的故事，「國中玩過一次錢仙就不敢玩了」、「同學玩到被上身，手指用打火機燒得跟螺絲一樣，他父母用黑狗血、請師父開壇才送走」。

但也有另一派網友不以為然，「有一次班上男同學說假鬼假怪，然後把錢幣往窗外丟掉，之後看他也是天天來上學」、「我也有玩過，跟朋友兩個人去一條巷子蹲在路邊玩，不過什麼都沒發生，筆也沒動」。

● 民俗說法僅供參考，不代表《東森新媒體ETtoday》立場，切勿過度迷信。