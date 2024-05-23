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社會 社會焦點 保障人權

押上車直送高雄！殺人未遂犯上手銬、腳鐐　將受較高強度戒護

記者劉昌松、戴若涵／台北報導

殺人未遂犯簡郁紘19日從基隆某醫院脫逃，因他罹患思覺失調症、具有攻擊性，警方急發通緝。他逃亡4日，足跡遍布基隆八斗子、台北市松山區、西門町、龍山寺，甚至搭乘捷運到新北板橋新埔捷運站再轉乘公車前往新莊，最後終於在22日晚間於新莊落網。檢方訊問過後，將他上手銬腳鐐押上車送往高雄。

▲簡郁紘在北檢偵訊過後，被送往高雄進行較高強度戒護的監護處分。（圖／記者劉昌松攝）

▲簡郁紘在北檢偵訊過後，被送往高雄進行較高強度戒護的監護處分。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，簡男今年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，手持玻璃酒瓶重擊對方頭部。台北地方法院審酌，簡男罹患思覺失調症，依殺人未遂罪將他判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，並交由台北地檢署執行。

不料，簡男19日上午在醫院趁隙脫逃，院方緊急報警，警方隨即展開追查，檢方火速開立拘票進行通緝，並公布其穿著，當天簡男身穿白色上衣、黑色長褲，外罩長袖方格紋襯衫。

根據警方調查，簡男19日從醫院脫逃後，先是沿著安一路徒步逃往市區，並在八斗子搭乘公車到正濱站，當天下午便搭上首都客運「1579」前往台北市松山區，並在南京東路、三民路口的南京公寓站下車。

簡男進入北市後，曾現蹤台北車站，並在西門町、龍山寺等處折返，20日中午自龍山寺捷運站搭車，當天上午11時許在板橋新埔捷運站下車，從五號出口離開，接著轉乘「805」公車往新莊方向逃逸，20日到人力派遣公司找工作，21、22日打零工維生，22日晚間於新莊區落網。

警方22日晚間先將他送往基隆地檢署調查脫逃案，23日在解送回北檢歸案，稍早檢方訊問完畢，將人上手銬、腳鐐，押上車改送擁有全台唯一專責司法精神病房的高雄凱旋醫院，要繼續接受較高強度戒護的監護處分。

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