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第7屆百大青農選拔出爐...臺東4人獲選個人組　團體組再奪佳績

▲第7屆百大青農選拔名單出爐，台東縣府前往貼紅榜祝賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲第7屆百大青農選拔名單出爐，台東縣府前往貼紅榜祝賀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

第7屆百大青農選拔名單出爐，臺東縣青農林彥均、林沛縈、張勝堯及簡睿宏等4人獲選個人組，團體組則由關山鎮「梓園碾米工廠」的范植勛、范植巽、范植皙等3位青年農民獲選，臺東縣長饒慶鈴讚譽青農優秀表現，並指派農業處長江慧卿及同仁前往獲獎青農家中張貼紅榜表達祝賀。

臺東縣政府農業處表示，獲選第7屆百大青農殊榮之一的林彥均於臺東縣延平鄉、鹿野鄉經營蔬菜、水稻等產業，與通路業者穩定合作並制定縝密生產計畫平衡產銷，為該區域帶來具一定規模的就業機會。林沛縈於卑南鄉經營番荔枝產業，結合來自臺東縣內外的青年人才成立「好時果子」品牌團隊，同時成立「保證責任臺東縣陽光職農生產合作社」，並積極參與「高頂山休閒農業區」，與區域農產業者共榮共好，另致力於食農教育等領域，克盡其社會責任。

同樣經營該產業的張勝堯，現為臺東縣青農聯誼會會長，利用臺東農改場研發之番荔枝新品種「台東3號－綠寶」，開發質感極佳之加工品，於疫情及外銷暫停外銷大陸期間，串連在地青農，致力發展產業六級化。另外，簡睿宏為茶農子弟，返鄉後積極推廣茶飲文化，透過與全家便利商店合作，共同開發罐裝茶，以及與統一集團7-ELEVEN進行茶葉副產品的運用開發，促進品牌的行銷與曝光，使臺東紅烏龍茶文化在各地散播發酵。

獲選團體組獎項的范植勛、范植巽、范植皙三兄妹於關山鎮「梓園碾米工廠」分工合作經營家族水稻產業，其有機促進區面積及產銷履歷驗證面積俱為臺東之冠，並於111年有機促進區遭受稻黑椿象危害期間，結合台東農改場生物防治技術，攜手契作農友度過艱難時刻，致力於連結產官學資源資源整合，將傳統勞力密集農業推進至AI農業，把累積的大數據，結合台東大學與台東農改場知識與技術，導入環境數據儀與植保無人機，抵抗日益嚴重的氣候變遷、保障契作農民的產量穩定。

農業處長江慧卿恭賀獲選青農之傑出表現為標竿典範外，也指出農業不僅是產業，更是專業，農業在穩定生產及經營後，與產業鏈上下游各端結合，透過整合與加值發展，朝農企業化目標邁進，帶動產業升級及農業永續發展。

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