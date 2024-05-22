兄弟檔「販毒一條龍」月賺50萬　錢太多隨便放...百萬現金臉盆裝

記者鄧木卿／台中報導

台中市陳姓兄弟購買卡西酮後加工成毒品咖啡包，自己接單、送貨，由於生意太好，又聘雇2名男子協助，每月至少淨賺50萬元，賣了6個月後被逮，刑事局今（22）日召開記者會表示，犯嫌的不法所得從不特別藏匿，隨意亂放，在臉盆就搜出上百萬，從住家共找出238萬多元，1千7百多公克毒品，總共逮捕13人，全案依毒品罪嫌送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心去年年底接獲線報指出，有犯罪集團在台中市涉嫌製造及販賣毒品咖啡包，經數月偵查，逮捕35歲陳姓男子為首之販毒集團，循線又查獲38歲的陳姓胞兄，33歲王姓男子、30歲楊姓男子及9名藥腳共13人。

▲▼刑事局中打中心破獲兄弟檔販毒集團，還出動特勤人員攻堅，逮捕13人，查扣200多萬元現金。（圖／警方提供，下同）

警方在兩兄弟住家搜出現金238萬5500元、點鈔機1台、手機及SIM卡1批、安非他命311公克、愷他命350公克、卡西酮335公克、毒品咖啡包617包（合計重1731公克）、電子磅秤5台、梅子粉9包、封口機2台、研磨機1台和毒品分裝袋9271個等證物。

警方訊問後，依毒品危害防制條例等罪移送台中地檢署偵辦，陳姓哥哥因毒品通緝收押，陳姓弟弟8萬交保，王嫌、楊嫌5萬元交保。