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台灣福斯奧迪總裁開車擦撞機車　騎士控肇逃！警：他有來說明

記者張君豪／台北報導

台灣奧迪福斯集團總裁安薩瑞（Rahil Ansari）5月17日晚間要到公司總部舉辦Audi豪車品牌的VIP之夜活動，他駕駛高價的奧迪電動車行經北市信義區松仁路要右轉進入停車場時，不慎撞到同方向直行的機車騎士，造成騎士倒地受傷，但車禍發生後，安薩瑞並未下車察看，而是直接先趕到公司舉辦VIP之夜活動，機車騎士則手部有擦傷，所幸並無生命危險。警員觀察雙方並未飲酒，未實施酒測，騎士認為大公司總裁駕車肇事逃逸，但警方說安薩瑞有主動聯絡警方並且在當晚到案，並未構成肇逃。

▲台灣福斯奧迪集團總裁5月間被控駕車擦撞機車騎士致傷，卻離開車禍現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣福斯奧迪集團總裁5月間被控駕車擦撞機車騎士致傷，卻離開車禍現場。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲台灣福斯奧迪集團總裁5月間被控駕車擦撞機車騎士致傷，卻離開車禍現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

根據信義警方調查，當天台灣福斯奧迪集團總裁安薩瑞（德國籍、46歲）本要去主持集團的Audi House of Progress Taipei品牌概念店VIP之夜活動，17日晚間18時50分，他駕駛AUDI電動車要右轉進入公司大樓私人停車場時，與車身右側的直行普重機車發生碰撞，導致機車騎士潘男（57歲）連人帶車倒地。

信義警方接獲報案到場時，雙方已移置車輛，機車駕駛也自行就醫，對於被撞的機車騎士指控轎車駕駛涉及肇事逃逸問題，警方指出，安姓總裁認為他有打方向燈，但因不諳中文，加上要趕活動才會離開車禍現場，後來安男也有到警局說明，因此警方未認定他涉嫌肇事逃逸。這起傷人車禍將依車禍意外事故流程依規定辦理，警方將蒐證後送北市交通大隊釐清雙方肇事責任。

▲台灣福斯奧迪集團總裁5月間被控駕車擦撞機車騎士致傷，卻離開車禍現場 。（圖／記者張君豪翻攝）

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