獨／婦科醫被爆徒手揉私處！衛生局今稽查　護理師：內診都在旁

記者戴上容／新北報導

新北蘆洲區一間老牌婦產科診所爆醫師趁機性侵，原PO在Dcard發文，醫師每次內診都沒有戴手套，徒手觸碰她的私密處，還邊揉邊問「是不是很舒服？」讓她覺得非常噁心，文章曝光後掀起眾怒；《ETtoday新聞雲》記者22日直擊新北衛生局人員前往稽查，稽查人員不僅調了病歷也和醫師面談，護理師則表示，醫師無異樣。詳細調查結果仍待衛生局判定。

▲新北衛生局人員上門稽查。（圖／記者戴上容攝，下同）

原PO在Dcard發文表示，之前雖然有在別家婦產科看診過，但因為沒有性行為，所以沒有內診的經驗。先前到蘆洲那間老牌婦產科是第一次內診，發現醫生每一次內診都沒有戴手套，「手指會不停的在陰道進出，另一隻手撫摸大腿」，但當下她因為相信醫生，所以沒有反抗。

後來因為在該診所診斷出子宮內膜異位症，醫師說病症會擴散到屁股，所以每次內診，對方也都會叫她站著並從後方搓揉屁股。她最後一次去看診是為了拿催經藥，沒想到醫師又要求內診，這次行為更加過分，「妳有吃我開的那個特效藥，變比較好了，妳這邊變得好軟，跟男友做那件事的時候應該不會不舒服了吧？」

醫師還同時不斷搓揉她的下體，還問「這樣是不是很舒服？」她當下覺得非常噁心想逃跑，但身體卻動不了，「腦袋一直在想，我這是被性騷擾了嗎？這真的是正確的診斷過程嗎？」後來到另一間婦產科就醫，才確認之前的就醫過程完全不正常。

《ETtoday新聞雲》記者今日直擊新北衛生局人員前往稽查，診所內一共有4名人員，包含：醫師、藥師、行政櫃台、護理師。稽查人員逐一核查藥物、流程，和診所空間，不僅調了病歷，也和醫師面談，詳細調查結果仍待衛生局鑑定。診所人員面對稽查人員上門，都相當詫異。

記者進一步詢問，護理師表示，醫師近期都無異樣，完全不知道有被控性騷擾，內診時她也都會在旁，診所過去、近期都沒有發生過糾紛。記者再面向醫師詢問醫師是否需要澄清？醫師最後囑咐行政人員關上診間大門。

衛生局表示，目前未有接獲民眾陳情相關情事，但因當事人已於網路上透露該機構名稱，派員現場了解狀況。若經查獲屬實，該醫師恐涉及刑事責任及醫師法第25條「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」或「執行業務違背醫學倫理」應移付懲戒之情事，依醫師法第28條之規定，最重可作成「廢止醫師證書」之懲戒。另涉及性騷擾部分，當事人亦可依性騷擾防治法第13條規定，向本府社會局提出申訴。