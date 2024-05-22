女同事春酒穿很辣　色男「斷片強吻」代價出爐

記者黃翊婷／台北報導

男子阿華（化名）與A女是同事關係，去年公司舉辦春酒時，他竟當眾調侃A女穿著火辣，還將對方推倒強吻3次，雖然他事後辯稱喝醉斷片、不記得了，但有目擊者拍下照片，加上其他證據佐證，最終他被法院依強制猥褻罪判處有期徒刑7個月。

▲阿華利用敬酒的機會猥褻A女。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿華去年參加公司舉辦的春酒聚會，敬酒時先是對其他同事說出覺得A女穿著很辣等話，接著因為向A女敬酒遭拒，他居然當眾將對方推倒，強吻3次得逞。A女不甘受辱，事後不僅在公司群組表明遭到阿華性騷擾，並自行前往警局報案。

阿華第一時間否認性騷擾A女，還要求出示照片為證，沒想到群組裡隨即有人貼出2張照片打臉。阿華到案之後，強調自己當時喝醉斷片，毫無記憶，他沒有猥褻A女，也沒有說出調侃的話。

但在群組對話紀錄中，阿華曾留言表示，因為喝醉之後毫無記憶，事後經詢問、看照片才知道原委，對於做出讓A女感到不舒服的行為，他感到很抱歉。

法官認為，阿華為逞一己私慾，利用敬酒機會猥褻A女，未能尊重他人的性自主決定權，法紀觀念淡薄，造成A女身心受創，考量到雙方至今尚未成立調解，最終依強制猥褻罪判處阿華有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

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