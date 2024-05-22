　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女同事春酒穿很辣　色男「斷片強吻」代價出爐

記者黃翊婷／台北報導

男子阿華（化名）與A女是同事關係，去年公司舉辦春酒時，他竟當眾調侃A女穿著火辣，還將對方推倒強吻3次，雖然他事後辯稱喝醉斷片、不記得了，但有目擊者拍下照片，加上其他證據佐證，最終他被法院依強制猥褻罪判處有期徒刑7個月。

▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

▲阿華利用敬酒的機會猥褻A女。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿華去年參加公司舉辦的春酒聚會，敬酒時先是對其他同事說出覺得A女穿著很辣等話，接著因為向A女敬酒遭拒，他居然當眾將對方推倒，強吻3次得逞。A女不甘受辱，事後不僅在公司群組表明遭到阿華性騷擾，並自行前往警局報案。

阿華第一時間否認性騷擾A女，還要求出示照片為證，沒想到群組裡隨即有人貼出2張照片打臉。阿華到案之後，強調自己當時喝醉斷片，毫無記憶，他沒有猥褻A女，也沒有說出調侃的話。

但在群組對話紀錄中，阿華曾留言表示，因為喝醉之後毫無記憶，事後經詢問、看照片才知道原委，對於做出讓A女感到不舒服的行為，他感到很抱歉。

法官認為，阿華為逞一己私慾，利用敬酒機會猥褻A女，未能尊重他人的性自主決定權，法紀觀念淡薄，造成A女身心受創，考量到雙方至今尚未成立調解，最終依強制猥褻罪判處阿華有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

ET快訊
中捷砍人新畫面！黑衣大叔擋下揮刀　全場讚爆「英雄」
抵擋中捷砍人「10大英雄」曝光！全場一看嗨喊：別惹台中人
新航遇亂流！乘客死因曝　空姐滿臉血、7重傷
韓國瑜凌晨吃稀飯　貼照吐38字心聲獲近6萬讚
楊祐寧疑「大鵰走光」畫面播出！　經紀人緊急回應
獨／爆乳CEO網紅還原「加入SWAG」真相！　半夜掉淚檢討自

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捏耳朵助攻是她！藍眼妹加入圍攻3刀男　洋裝染血還原恐怖砍人過程

又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

疑似恍神！國1永康段2聯結車碰撞折甘蔗　道路一度封閉1人送醫

女同事春酒穿很辣　色男「斷片強吻」代價出爐

竹聯龍堂「知名藥頭」學《無間道》　藥腳名單驚見民代

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

中捷砍人兇嫌傳政治狂熱　社群380字曝心聲：你的答案是真相嗎

兼職半套女警疑「內鬥犧牲者」　知情揭內幕：等520才爆

宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

捏耳朵助攻是她！藍眼妹加入圍攻3刀男　洋裝染血還原恐怖砍人過程

又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

疑似恍神！國1永康段2聯結車碰撞折甘蔗　道路一度封閉1人送醫

女同事春酒穿很辣　色男「斷片強吻」代價出爐

竹聯龍堂「知名藥頭」學《無間道》　藥腳名單驚見民代

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

中捷砍人兇嫌傳政治狂熱　社群380字曝心聲：你的答案是真相嗎

兼職半套女警疑「內鬥犧牲者」　知情揭內幕：等520才爆

宜縣長林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代黑道施壓逼和

4百萬粉「最有錢網紅」一夜被消失！驚人背景起底…因1點惹怒大陸

星巴克今起「連續18天」買一送一　點連結立刻享優惠

立刻安排上！快速瘦身必吃5種食材：熱量低、纖維多是關鍵

捏耳朵助攻是她！藍眼妹加入圍攻3刀男　洋裝染血還原恐怖砍人過程

「福特跨界休旅」推出新2.0渦輪油電！官網亮相更名Mondeo運動版

台積電漲4元至845　指數漲逾90點重回21300

電商線上旅展開跑！日本環球影城買1送1　海外一日遊10元起

又是他！涉假財報掏空公司2300萬　駿熠電子前董座80萬交保

立院競技場之黃國昌尋釁滋事　尚毅夫解讀賴清德總統文告

球賽直播場邊帥哥美女「竟是出道4年偶像」！　遭疑偷戀愛親曝兩人關係

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

社會熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝光

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

林姿妙兒爆性侵！　受害女遭民代、黑道施壓逼和

更多熱門

相關新聞

爆料遭黃健瑋性侵挨告　女演員哽咽：何時結束傷痛

爆料遭黃健瑋性侵挨告　女演員哽咽：何時結束傷痛

女演員MIA去年在臉書爆料，她在2006年到外地拍戲時，晚上吃了安眠藥入睡，隔天醒來發現自己身上什麼都沒穿，懷疑是遭演員黃健瑋趁機性侵，黃健瑋不甘名譽受損，控告MIA涉嫌誹謗，台北地檢署先前傳喚雙方還原各自經歷後，21日再次傳喚MIA出庭釐清案情。

性騷歧視風波　美聯邦存保公司董事長辭職

性騷歧視風波　美聯邦存保公司董事長辭職

2法官疑暗助被告　職務法庭二審改判

2法官疑暗助被告　職務法庭二審改判

泰僧遭爆扮女裝！泳池穿比基尼辣照曝光　遭控猥褻少年

泰僧遭爆扮女裝！泳池穿比基尼辣照曝光　遭控猥褻少年

怒告鍾佳濱傷害+性騷擾！陳菁徽哽咽落淚

怒告鍾佳濱傷害+性騷擾！陳菁徽哽咽落淚

關鍵字：

性騷擾猥褻

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心理話曝光

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面