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社會 社會焦點 保障人權

中捷3刀男自曝最愛電影　留380字心得「你的答案是真相嗎？」

記者黃翊婷／綜合報導

20歲洪姓護專生21日在台中捷運上隨機砍人，造成2名乘客受傷。事後有網友指稱，洪男時常在臉書、IG發表政治性文章，但檢警表示並未發現這個狀況；實際檢視洪男的臉書，內容大多是醫療小知識、體育新聞，不過，他2年前曾發文分享自己最喜愛的一部電影《12 Angry Men（12怒漢）》，內容是陪審團對於一起殺人事件的討論。

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

▲洪男上救護車前哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供）

洪男21日上午11時許帶著3把刀搭乘台中捷運，上車後隨機朝乘客砍殺，造成2名乘客受傷，自己也因此掛彩；被警方逮捕時，他疑似情緒不穩，大聲哭喊「你為什麼要這樣」。事後有PTT網友指稱，洪男時常在臉書、IG發表政治性文章、關心廢死，再次掀起大眾議論。

▲中捷揮刀男穿病人服赤腳移送分局。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲洪男穿著病人服赤腳被移送分局。（圖／記者許權毅攝）

不過，檢警查看洪男的社交帳號之後，表示並未發現這個狀況。實際檢視洪男的臉書，內容大多是分享一些醫療小知識或體育新聞報導，但2年前他曾分享一部電影《12 Angry Men（12怒漢）》，並稱該電影是他目前看過最喜歡的作品，還在380字的心得文章中寫下「你敢保證你的答案會是真相嗎？」等話。

《12 Angry Men》是1957年上映的美國黑白電影，由薛尼‧盧梅執導，內容講述1名貧民窟少年被指控殺死父親，陪審團中有11人認為少年有罪，僅1人主張無罪，最終結局大逆轉。這部電影IMDb評分為9分，是影史名作之一，還被封為法庭電影永遠的標竿、一生必看的電影。

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