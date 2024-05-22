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3刀男一早爽吃肉排吐司！父母痛心「自行負責」　仍急找律師護兒

▲▼中捷,洪淨。（圖／記者許權毅攝）

▲洪姓護專生帶3把刀子搭中捷，隨機砍傷2名乘客。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、黃資真／台中報導

一名20歲洪姓護專生昨(21)日北上搭台中捷運，持刀隨機砍傷2人，在情緒失控下遭逮捕送醫，由於拒絕夜間偵訊，洪嫌入住居留室，據了解他整夜吃好睡好，今早也把警方準備的肉排吐司早餐吃得一乾二淨。偵訊前父母提出聘請律師要求，稍早母親已與律師一同到場。

據悉，今早洪嫌將早餐肉排吐司吃光，也一夜好眠，預計今早6時偵訊，原本要兒子「成年了自行負責」的父母親，仍要求律師陪同做筆錄，因此員警等到9時許，律師才與許母一同抵達分局進行偵訊。

回顧本案，洪嫌19日從高雄北上，於晚間7時入住七期市政路上一間摩鐵2晚，直到2天後的21日早上，身帶3把刀搭乘計程車前往台中捷運水安宮站，11時3分將行李放入1樓置物櫃，到3樓上廁所，13分進入車廂，想了幾秒鐘後便亮刀砍人。

▲中捷上揮刀砍人，20歲洪姓男子上救護車前痛哭喊「我還是不想死」。（圖／民眾提供，下同）

▲洪嫌在送醫期間一度情緒失控，哭喊「我不想死」。（圖／民眾提供）

期間在多位英勇乘客的幫助下，洪嫌順利被壓制逮捕，但27歲許姓男子、17歲呂姓少年被砍傷送醫，洪嫌也因右手拇指受傷，送往林新醫院開刀。

昨天傍晚6時許，洪嫌開完刀後身穿病人服，被押上警車移送，抵達分局後洪嫌表明「太累了想休息」，拒絕夜間偵訊，因此被安排住在台中市警局刑警大隊拘留室。

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