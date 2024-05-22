　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

17歲高中生可轉普通病房了！醫曝「長髮哥傷勢」：預計一周出院

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中捷運21日上午發生砍人事件！20歲洪姓犯嫌持3刀（1菜刀、2水果刀）在捷運內揮砍，造成包括他自己在內共3人受傷，其中一名傷者為17歲呂姓少年，另一名傷者則是「長髮哥」27歲許姓乘客，稍早院方出面說明3人傷勢，並透露呂姓少年可以轉普通病房了。

▲中捷砍人案，長髮哥。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

▲中捷砍人案，長髮哥英勇制伏洪男後坐在路邊止血。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

林新醫院副院長黃永鎮指出，17歲呂姓高中生經手術發現，右肩有一個12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折無須固定，右胸有10公分傷口，肋骨第3根斷裂，已以鋼絲進行固定，右上背則有8公分傷口，肌肉受傷部分則均清創縫合完成。

至於胸腔部分，黃永鎮表示，胸腔外科醫師以胸腔鏡檢查後確認，呂姓高中生肺部沒有受傷，沒有氣血胸，但先放置胸管觀察，目前病人狀況穩定，意識呼吸正常。加護病房吳卓擎主任則表示，因高中生可以自我呼吸，生命跡象穩定，經昨日手術後已拔除呼吸器，預計今日中午轉入普通病房。

▲中捷砍人案，院方說明3人傷勢。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲林新醫院副院長黃永鎮說明3人傷勢。（圖／記者許權毅攝）

至於英勇制伏洪嫌、被網友封為「長髮哥」的27歲許姓乘客。黃永鎮透露，他受有9公分的左臉撕裂傷，除了傷到肌肉外，手術時才發現，他顴骨弓有斷裂，已用鋼絲固定，目前人狀況良好、意識清楚，預計一周左右可以出院。

但黃永鎮指出，因許男上下唇也有撕裂傷，傷勢將留下疤痕，可能需要進行美容修補，預計在傷口復原後，會請整形外科評估狀況，進行美容手術。

▲中捷砍人案，院方說明3人傷勢。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲加護病房主任說明呂姓少年狀況。（圖／記者許權毅攝）

黃永鎮說明，洪姓犯嫌的傷勢則是右手指韌帶斷裂，21日經手術過後，已由警方帶回。洪男21日傍晚遭移送時，身穿病人服坐上警車被押送警局，下車後他在員警的攙扶下赤腳進入警局，他拒絕夜間警詢，因此將於今日進行筆錄。

ET快訊
快訊／殺人未遂犯進台北市　最新足跡曝
蘆洲醫爆性侵！內診「徒手揉私密處」：是不是很舒服
17歲高中生肋骨斷裂！右半身多道傷口　最長12公分
快訊／盧秀燕：所有英勇乘客終身免費搭中捷
殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人
3刀男早餐吃肉排吐司　父母痛心「自行負責」仍急找律師
弄丟iPhone！　全家人取消聚會翻垃圾山　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

極度危險犯北市最新足跡曝！現身北車+西門町+龍山寺　睡陰暗騎樓

掩護派遣司機請假照領薪　運安會退休官員等2人圖利罪起訴

苗栗拖板車載怪手「扯倒3根電線桿」　住戶嚇壞：以為又地震！

高雄男變換車道不慎釀禍　連撞2車「烏龜翻」2人送醫

17歲高中生可轉普通病房了！醫曝「長髮哥傷勢」：預計一周出院

新竹客雅溪突變牛奶河！工程行殘漆廢水全流入　環保局要罰了

違停嗆「有種開槍」　工人襲警只要求歸還1物：有歷史意義

3刀男一早爽吃肉排吐司！父母痛心「自行負責」　仍急找律師護兒

毒品通緝犯持有改造槍枝　南警釣蝦場外埋伏逮人

快訊／合力制伏3刀男　盧秀燕：所有英勇乘客將終身免費搭中捷

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

極度危險犯北市最新足跡曝！現身北車+西門町+龍山寺　睡陰暗騎樓

掩護派遣司機請假照領薪　運安會退休官員等2人圖利罪起訴

苗栗拖板車載怪手「扯倒3根電線桿」　住戶嚇壞：以為又地震！

高雄男變換車道不慎釀禍　連撞2車「烏龜翻」2人送醫

17歲高中生可轉普通病房了！醫曝「長髮哥傷勢」：預計一周出院

新竹客雅溪突變牛奶河！工程行殘漆廢水全流入　環保局要罰了

違停嗆「有種開槍」　工人襲警只要求歸還1物：有歷史意義

3刀男一早爽吃肉排吐司！父母痛心「自行負責」　仍急找律師護兒

毒品通緝犯持有改造槍枝　南警釣蝦場外埋伏逮人

快訊／合力制伏3刀男　盧秀燕：所有英勇乘客將終身免費搭中捷

快訊／日本東京電車有人持刀！　兇手遭制伏

蔣萬安爆：19日已知基隆殺人未遂犯到台北　21日才收到中央通報

能源大老2.3億現金買大直豪宅　前屋主帳面大賺4839萬

鄭捷10年前捷運殺人「為什麼我們沒學到教訓」！胡文英：台灣應效仿大陸

綠控藍白閹割發言權！昨登記1155次　表決慘輸「僅33人次上台」

極度危險犯北市最新足跡曝！現身北車+西門町+龍山寺　睡陰暗騎樓

首檔10元月配債券ETF　00948B今開募

全線機票最低799元！虎航推線上旅展優惠　後天起限定4天開搶

韓網熱門／以謎團被結案的「具荷拉保險箱遭竊案」

身穿紅或藍「海陸套餐升級鮑魚海鮮盤」　就饗鐵板燒推報稅季特惠

萌貓鑽紙袋遭同伴封住開口　伸掌戳破逃跑：不講武德！

社會熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

女乘客壓制砍人男：回神時已經動手了

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海

更多熱門

相關新聞

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

台中捷運昨天驚傳隨機砍人事件，一名20歲洪姓護專生帶著3把刀走進中捷車廂無差別砍人，有多位英勇市民第一時間挺身抵抗，其中27歲許姓長髮男以及一名呂姓高中生奮力抵抗。台中市長盧秀燕今天宣布，中捷公司將給予所有英勇制伏歹徒的乘客終身免費搭乘優惠，感謝這些市民挺身而出。

捏耳朵助攻！藍眼妹加入圍攻3刀男洋裝染血

捏耳朵助攻！藍眼妹加入圍攻3刀男洋裝染血

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷砍人20歲男「政治狂熱」狂PO罷韓、台獨

中捷砍人20歲男「政治狂熱」狂PO罷韓、台獨

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

關鍵字：

台中捷運砍人案傷者英勇制伏

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

歐漢聲大方認愛！

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面