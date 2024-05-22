17歲高中生可轉普通病房了！醫曝「長髮哥傷勢」：預計一周出院

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中捷運21日上午發生砍人事件！20歲洪姓犯嫌持3刀（1菜刀、2水果刀）在捷運內揮砍，造成包括他自己在內共3人受傷，其中一名傷者為17歲呂姓少年，另一名傷者則是「長髮哥」27歲許姓乘客，稍早院方出面說明3人傷勢，並透露呂姓少年可以轉普通病房了。

▲中捷砍人案，長髮哥英勇制伏洪男後坐在路邊止血。（圖／左圖為翻攝畫面、右圖民眾提供）

林新醫院副院長黃永鎮指出，17歲呂姓高中生經手術發現，右肩有一個12公分傷口，鎖骨有小碎片骨折無須固定，右胸有10公分傷口，肋骨第3根斷裂，已以鋼絲進行固定，右上背則有8公分傷口，肌肉受傷部分則均清創縫合完成。

至於胸腔部分，黃永鎮表示，胸腔外科醫師以胸腔鏡檢查後確認，呂姓高中生肺部沒有受傷，沒有氣血胸，但先放置胸管觀察，目前病人狀況穩定，意識呼吸正常。加護病房吳卓擎主任則表示，因高中生可以自我呼吸，生命跡象穩定，經昨日手術後已拔除呼吸器，預計今日中午轉入普通病房。

▲林新醫院副院長黃永鎮說明3人傷勢。（圖／記者許權毅攝）

至於英勇制伏洪嫌、被網友封為「長髮哥」的27歲許姓乘客。黃永鎮透露，他受有9公分的左臉撕裂傷，除了傷到肌肉外，手術時才發現，他顴骨弓有斷裂，已用鋼絲固定，目前人狀況良好、意識清楚，預計一周左右可以出院。

但黃永鎮指出，因許男上下唇也有撕裂傷，傷勢將留下疤痕，可能需要進行美容修補，預計在傷口復原後，會請整形外科評估狀況，進行美容手術。

▲加護病房主任說明呂姓少年狀況。（圖／記者許權毅攝）

黃永鎮說明，洪姓犯嫌的傷勢則是右手指韌帶斷裂，21日經手術過後，已由警方帶回。洪男21日傍晚遭移送時，身穿病人服坐上警車被押送警局，下車後他在員警的攙扶下赤腳進入警局，他拒絕夜間警詢，因此將於今日進行筆錄。