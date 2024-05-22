女孩街頭被惡徒持削尖木棍挾持　7英雄包圍靠近飛撲制服

記者魏有德／綜合報導

四川瀘州昨（21）日發生一起街頭擄人挾持事件。一名男子一手揪著蹲在地上的女孩長髮，另一手拿著木棍，嚷嚷著要「找個墊背的」，情況危急之際，有7名男子陸續出現，從四面包圍惡徒，與他對峙。經勸說無效後，一名男子從後方悄聲靠近，另一名則從正面同時撲向惡徒，其餘5人一擁而上，合力將惡徒壓制在地。

▲7名路人一同制伏街頭挾持女孩的惡徒。（圖／翻攝封面新聞，下同）

《封面新聞》報導，根據目擊者拍下的視頻（影片）顯示，事發時，男子揪著女孩頭髮，情緒激動，一直要求圍觀者「退後」。被「劫持」的女孩戴著口罩，坐在草坪上，不時發出「嗚嗚」聲。就在大家一邊順著男子說著要退後時，有兩人從男子背後同時出手，各自抓住男子的左右手，隨即，其他人一哄而上將其制服，並成功地將女孩解救下來，過程大概持續短短30秒。

據了解，參與救人的其中兩人是附近餐廳的店長和店員，店長戢炳強透露，這名男子左手抓著女孩的頭髮，右手拿著一根木棍，木棍一端還是削尖的，眼見勸說無效，便開始繞向男子的左後方，「就想找辦法制止他才行，默契的是，另一名小伙也同時繞到了該男子的右後方。」

就在見義勇為的民眾壓制住這名惡徒時，這名惡徒還是緊緊的扯住女孩頭髮，最終，戢炳強解下男子的皮帶，將其面朝下捆住雙手，等待警察到場。

事件發生後，當地警方證實確有此事，現階段仍持續對相關細節展開核查，具體資訊待調查過後再對外公佈。