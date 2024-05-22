捏耳朵助攻是她！藍眼妹加入圍攻3刀男　洋裝染血還原恐怖砍人過程

記者許權毅／台中報導

台中捷運發生震驚社會隨機砍人事件，兇嫌是年僅20歲洪姓護專生，昨日上午持3把刀進入水安宮站，進入車廂不久就掏出菜刀砍人，被奪刀後又拿2把水果刀繼續瘋砍，過程中至少9到10名勇敢民眾一同抵抗，並連手將洪制伏，才把傷亡降到最低。除了肉身抵抗的長髮哥，還有一名身穿洋裝、藍眼的外籍女性，也被網友發現「捏耳朵」助攻，再用握拳毆打，她昨日也向記者還原事發經過。

▲▼外籍女子是圍攻洪嫌的英雄之一，碎花洋裝染上鮮血。（圖／記者許權毅攝）



《ETtoday新聞雲》記者昨日抵達現場後，發現該名外籍女性身穿的水藍色碎花洋裝，背後卻染上一大片鮮血，上前查看後，發現女子並沒有受傷，應該是染到其他傷者留下的血漬。

外籍女向記者說，自己只會說一點點中文，以英文還原大致過程，大意是說，自己沒有受傷，身上是別人的血，一群人當時看見兇嫌拿出刀子，至少5、6人把他包圍，兇手不斷刺向別人，大家嘗試把他控制擒抱，再將他拉倒，兇嫌在車上沒有說為何做出此舉，乘客都受到驚嚇。

▲外籍女先捏住洪嫌耳朵，再用拳頭攻擊。（圖／翻攝黑色豪門企業）



外籍女子用手勢、英文向站務人員說，是因為兇嫌刺人導致其中一名熱心男生受傷，洋裝背後才留下血跡。站務人員了解後，先向她鞠躬致謝，再協助後續事宜。

▲洪嫌昨日戒護就醫後，被警方帶回分局。（圖／記者許權毅攝）



事實上，昨日案發時間約在11時16分左右，事發不久，網路平台約10分鐘內就出現眾人圍攻影片。YouTuber「Cheap」昨日把影片截圖一一點名，致敬英雄，包含「長髮哥」、「短褲男」、「傘哥」、「黑衣大叔、黑衣大姊」、「白帽女」、「藍衣女（外籍女）」、「刺青男」、「短髮男」以及「拍攝者」共10人。

其中，上述外籍女性，就是捏住洪嫌耳朵的民眾，不少人發現後用黑色幽默回應，認為女子是「媽媽」、「傷害不高，汙辱性極強」等語，意外成為討論重點。