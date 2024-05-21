快訊／雨區往北擴大！10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署15:20針對10縣市發布大雨特報，因鋒面影響，易有短延時強降雨，今（21）日宜蘭、屏東、台東地區及大台北、南投至高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。

大雨特報

影響時間：21日下午至21日晚上

＊大雨：台北市山區、新北市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日鋒面影響，不過這波鋒面結構較鬆散，主要對流發展仍在海面上，台灣大多地區降雨空檔長，但環境水氣多，天氣不穩定，各地仍要留意短暫陣雨或局部雷雨，其中西半部及東北部地區降雨機率較高，在午後有局部大雨發生的機率，這種間歇性的降雨型態，短時間雨勢強，伴隨雷擊及強陣風。氣溫方面，各地低溫為24、25度左右，而白天高溫普遍為28至30度，沒下雨時仍較為悶熱。

周三至周五（22日至24日）鋒面影響，各地降雨機率高；周三降雨範圍廣、也較明顯，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部地區整日斷斷續續有中、小尺度對流移入，有局部大雨發生的機率；周四、周五鋒面結構稍減弱，降雨空檔長，不過各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，請留意降雨雖短暫，但雨勢仍強。