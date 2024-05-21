中壢老街溪上萬魚群翻白「狂飄惡臭」民眾掩鼻　恐怖畫面曝光

▲桃園市中壢區老街溪昨天驚傳魚群翻白，市府環保、水務局派員打撈與調查魚群翻白原因。（圖／桃市水務局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區老街溪昨（20）日出現大量魚群翻白事件，附近居民聞到惡臭趕緊向環保局陳情，市府環保、水務局等人員立即派員到場打撈翻白魚群，並調查溪水是否被汙染。環保局指出，稽查人員現場採樣溪水樣本檢測，初步稽查水質並無異常，重金屬銅鎳等均未檢測出，初步研判疑是水中溶氧量偏低與水位下降導致魚群死亡；水務局亦表示，已在上游架設攔污索，將持續派員巡查。

▲桃園市中壢區老街溪昨天驚傳魚群翻白，市府水務局派員打撈。（圖／桃市環保局提供）

針對中壢區老街溪傳出大量魚群翻白事故，水務局第一時間派員在老街溪興南堰至新明橋元化路二段，沿河清除翻白死魚，以避免魚群發臭，截至昨晚已完成清除，初估魚群死亡數量可能逾1萬尾以上，水務局人員已配合環保局中壢清潔隊協助清除。初步勘查部分水質出現乳白色，已通知環保局派員稽查，現場上游並架設攔汙索，避免汙染物漂移，今天上午陸續還有零星翻白死魚，亦已派員清除，後續將持續派員巡查。

▲桃園市中壢區老街溪昨天驚傳魚群翻白，市府環保稽查人員到場勘查採樣。（圖／桃市環保局提供）

環保局表示，前（19）日已傳出魚群翻白事故，環保局派員至老街溪中壢區元化路二段與美豐街交叉口勘查，現場有數十隻死魚，稽查人員現場採集溪水檢測並無異常，重金屬試紙中銅、鎳均未檢出，溪水水色呈透明，嗅聞水體未有明顯異味等情形。

▲桃園市中壢區老街溪昨天驚傳魚群翻白，市府水務局派員打撈翻白魚群。（圖／桃市水務局提供）

稽查人員沿老街溪上游巡視未發現廢水排放情形，初步研判可能為溪水水中溶氧量偏低、水位下降導致魚群死亡，但後續還會持續派員稽查，調查魚群真正死亡原因。