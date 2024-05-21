好香！立院審國會改革　黃珊珊台下「邊吃炸雞、邊看京華城案」

▲民眾黨黃珊珊、林國成等人於議場吃炸雞。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院會今（21日）繼續處理國會改革法案，立法院長韓國瑜早上9時到議場，中間一度進行2場協商，截至上午11時50分僅審到第28條之四；但只見藍白佔主席台、綠在台前抗議時，民眾黨團副總召黃珊珊等人居然在底下吃炸雞，其中黃珊珊甚至透過電腦在看京華城案，而炸雞香味瀰漫議場，讓民進黨團總幹事吳思瑤痛批「有人在吃炸雞啦！」

韓國瑜上午9時抵達主席台表示自己要講3個重點，但綠委罵聲連連、不斷打斷韓國瑜發言，使韓9時16分邀請各黨黨鞭進入議場後方的會議室進行協商，但因柯建銘沒有出席協商，使韓約9時30分重回主席台，表示要繼續處理《立法院職權行使法》第25條二讀程序，而當議事人員依法宣讀條文內容時，民進黨立委高呼「反對舉手表決」口號，強烈表達不滿。

面對民進黨不斷喊出要協商，但第一次召開協商時又不出席，韓國瑜於10時4分再度宣布召開協商，並表示稍早柯建銘稱身體不舒服，所以剛剛沒參與協商，現在提出朝野協商，邀請各黨團幹部到主席休息室再度進行，並約於11時左右協商結束。

截至上午11時50分，在藍白挾人數優勢下，目前僅《立法院職權行使法》修正案第25條二讀表決通過，規範不得反質詢，而被質詢人應有不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為的義務，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

不過，當藍綠白三方還吵成一團時，議場突然傳來陣陣炸雞香味，原來是民眾黨團立委黃珊珊、林國成、吳春城等人在座位上大嗑炸雞，使民進黨團總幹事吳思瑤痛罵「有人在吃炸雞啦！」不僅如此，黃珊珊一邊吃炸雞，電腦螢幕則是在看自家黨主席柯文哲在市長任內的京華城案相關文件。