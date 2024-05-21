消防猛男挑戰「16蹲」！穿25kg裝備熱舞　陽光帥臉電暈一票網友

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

天團Energy近來回歸歌壇，新歌招牌動作「16蹲」引來不少人拍影片挑戰，嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔也不遑多讓，穿著重達25公斤的裝備大秀一波，動作依舊十分標準，帥氣英姿令人耳目一新。

▲嘉義縣消防局隊員穿裝備挑戰16蹲。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



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張詠翔平時在分隊單位除了執行救災救護勤務外，也辦理防火防災宣導、住宅警報器安裝宣導等預防業務，112年他也曾獲選為嘉義縣消防農民曆的猛男，以青春洋溢、活力四射的形象，為消防隊員贏得了更多關注和讚譽。

張詠翔笑說，當時訓練完畢後，想到近來網路上流行的16蹲，因此趁全身裝備還沒脫下時想挑戰看看，練習5到10分鐘後便進行拍攝，尤其一身裝備重達25公斤，跳完後也讓他意外驚呼「真的有運動到」，也歡迎大家挑戰看看！

▲嘉義縣消防局大美分隊隊員張詠翔正面帥照曝光。



張詠翔表示，舞蹈不僅是他的興趣愛好，也是緩解壓力的一種方式。他希望通過這次的挑戰，讓更多人看到消防隊員在工作之外的多面性，並藉此機會向大家傳達積極向上的生活態度及消防的正能量。

消防局長蔡建安表示，這段影片不僅讓人們看到了消防人員日常生活中的另一面，也讓社會對這些默默守護大家安全的英雄有了更多的認識和敬佩。未來，消防人員將繼續在救援一線上努力奮鬥，同時也會以更多元的方式與大眾互動，不僅縮短彼此間的距離，也讓更多人了解消防工作的辛勞與付出。