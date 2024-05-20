國安人士：賴清德已表達最大善意　中生來台「已準備好了」

▲國安人士認為，賴清德已向中國釋出最大善意。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（20日）在就職演說中向陸方喊話，盼重啟觀光旅遊、學位生來台就學，對此，國安人士指出，「在中國軍事、統戰的各種威脅下，賴總統今天的談話已表達最大的善意」，且也延續蔡政府「中生納入健保」政策，施政上的政策準備都已經準備好了。

賴清德今天上午在就職演說中表示，「我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮」。

國安人士認為，賴清德的演說內容呼應國際社會對於威權主義擴張的關注，此外，他特別強調和平無價，戰爭沒有贏家，中國的軍事行動被視為台海和平穩定很大的戰略挑戰，國際間也認為台海和平是安全與繁榮不可或缺的要素，因此，他畫了一條很清楚的線：民主自由是台灣不可退讓的堅持。

國安人士續指，賴清德體認到，兩岸的未來對於世界局勢有決定性的影響，未來新政府會秉持「四個堅持」，不卑不亢的來維持現狀。他表示，賴提到中國可以在幾個基礎上，與台灣一同追求共存共榮，「在中國軍事、統戰的各種威脅下，賴總統今天的談話已表達最大的善意」。

該人士特別說明，行政院於2023年11月通過「中生納入健保」案，這是賴清德之前在參與相關政策制定的時候，有特別注意的地方，賴希望中國學生若能來與台灣學生有更多交流互動，增進對彼此的了解，對雙方的關係有相當的助益。

該人士並應詢補充，中生可以適用台灣的健保制度，在上一個政府（指蔡政府）時期完成了相關法制作業。至於對岸若回應可以談，是否可馬上就開放觀光交流、中生來台進行處理？該人士回應，施政上的政策準備都已經準備好了。