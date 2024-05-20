嫌女兒太胖！爸撂狠話：不減斷絕關係　她曝體重…兩派網友舌戰

▲爸爸嫌女兒胖。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近日大陸一位女子說，她之前因為暴食胖到70公斤，而爸爸看到她的體重睡不著，撂狠話表示，如果明年她沒減到55公斤以下，就要跟她斷絕關係。文章一出，也引發兩派網友討論。

女子發文稱，爸爸因為她胖要斷父女關係，她158公分70公斤，這樣真的胖嗎，之前她60公斤，因為家人給的減肥壓力太大，暴食了一段時間。

爸爸跟她說，想到她的體重他都睡不著，肥胖不要命，但肥胖的併發症才嚴重，他公司已經死了幾個胖子，生前都說不要虧待自己的胃，他看了很怕，胖子產生的心血管疾病，讓他們一輩子吃藥，每天打針又做透析，如果她沒被餓死，就照減肥食譜吃。

爸爸還強調，如果她明年沒減到55公斤以下，「我就徹底放棄妳了，因為這幾年妳都一直生病。」

此文曝光後，網友紛紛留言「妳爸是不是有焦慮症，沒仔細看以為妳120公斤一看70而已，妳爸就感覺天要塌了」、「是不瘦，但是也沒到會崩潰的程度吧，這就睡不著覺了」。

也有人說「158，70公斤不胖嗎，妳老爸也是為了你妳好，雖然有點誇張」、「覺得妳爸有問題，那就別聽他的繼續吃吧，反正到時候進醫院的又不是網友們」、「這爸說話的語氣是一回事，這身體狀況是另一回事了，看著身高體重狀況感覺遲早得躺進醫院」。

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