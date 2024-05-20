兵工廠服役就愛上了！台中槍癡男珍藏「6把寶貝」　警上門慘了

記者許權毅／台中報導

台中一名54歲林男曾在兵工廠服役，退伍後仍對槍械充滿興趣，近年來陸續在網上購買5把模擬槍、1把有殺傷力的改造手槍，總計價值約10多萬。警方循線在彰化逮人，發現林男把槍枝都收藏的相當完善，還有部分分解正在保養，對待槍械猶如寶貝，毫無刮痕、外觀亮晶晶，警方上門後林男才知自己觸法，依法送辦。

▲台中一名林男愛槍成癡，細心呵護收藏的6把手槍，不知道自己犯法。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



大雅警分局針對網路平台巡邏，發現家住在彰化的林男涉嫌購買槍枝，違反槍砲彈藥彈藥管制條例，與彰化縣溪湖分局、基隆警察局合作，向彰化地方法院聲請搜索票後，15日前往林男住家、工作地搜索，一舉查扣6把槍枝。

偵查隊長陳俊彥指出，林男平時從事園藝工作，早年當兵期間，曾經在國軍兵工廠服役過，進而對槍械充滿興趣，直到退伍仍會對槍枝進行了解研究。10多年前，林男陸續購買各種操作槍當成收藏品，也包含一把具有殺傷力的雙管改造手槍。

警方調查，林男所擁有的5把模擬槍，有2把為轉輪手槍、3把為仿造史密斯手槍或是類似款式的槍械；1把具有殺傷力的改造手槍，則為全銀色雙管小型手槍。

愛槍成癡的林男，將6把手槍利用專用盒子、塑膠袋、紙盒等層層保存，還有部分零件分解存放避免損壞，當中也有零件正在進行拋光、防鏽等工序。林男購入槍械後並無另外購買子彈，槍枝經警方確認也並無擊發、試射過。

全案經警詢後，依照砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，槍枝屬管制物品，非依法不得持有，新修正槍砲彈藥刀械管制條例已於今年開始實施，即為有效遏止槍枝的流竄現象，切勿以身試法，以免害人害己，並呼籲大家遵守法律，共同維護社會安全。