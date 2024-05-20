酒瓶隨機擊殺路人！極度危險戒護犯逃離醫院　穿格紋衫身影曝

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

2023年於北市西門町犯下殺人未遂案的簡姓男嫌(39歲)遭判刑3年定讞，且由於簡男罹患思覺失調症、具有攻擊性，因此判決施以監護5年；未料昨(19日)上午，簡男竟趁隙從醫院逃脫，目前行蹤不明。警方也緊急公布外觀資訊，簡逃脫時身穿白色上衣、長袖方格紋襯衫和黑色長褲，目前仍在持續追緝中。

▲簡姓戒護犯逃脫後身影被路旁監視器拍下。（圖／記者郭世賢翻攝）

簡男罹患思覺失調症，且未接受完整精神治療，2023年1月23日深夜11時許，手持酒瓶尾隨一名王姓女子，並突然猛力朝王女頭部、頸部揮擊；王女遭攻擊後滿身是血並試圖閃躲，但簡男仍是窮追不捨，最後是路旁民眾見狀上前制止，簡男這才罷手。王女事後送醫，臉部頭部及雙上肢多處撕裂傷、左食指伸肌腱斷裂，幸及時治療救回一命。而簡男也因殺人未遂遭判刑3年，入獄前令入相當處所，施以監護5年，未料簡竟會趁隙從醫院逃脫。



警方指出，19日上午接獲醫院通報，簡男自基隆某醫院逃脫，警方第一時間通報北檢發布通緝，並由內政部警政署刑事警察局發布重要緊急查緝專案，通報全國各警察機關協助查緝。

監視器也拍下簡男逃脫身影，簡男身穿白色上衣，外搭長袖方格紋襯衫、下著黑色長褲，離開醫院後沿著基隆市安樂區基金一路步行，目前行蹤不明。警方呼籲，簡男有經精神疾病史，且具有攻擊性，民眾若有發現外貌相似、形跡可疑的男子，請立即撥打110通報警方。