台糖小火車過平交道　長髮紅衣女站路口等拍...警方回應了

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出一段影片，畫面中1名穿紅衣的長髮女子於19日中午11時43分許，站在台南市新營區興路的一處平交道人行道上，等著拍攝行駛過平交道的台糖小火車，也有民眾爭相合影，網友說：「雖然不知這女孩想幹嘛，但感覺好像很好玩」；新營分局指出，此一行為有違反道交條例之虞。

▲1名紅衣女子5月19日中午站在台南市新營區興路的一處平交道人行道上，等著拍攝行駛過平交道的台糖小火車。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲新營分局中山路派出所所長柯政安呼籲，民眾美拍要以安全為優先，遵守交通安全規定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

新營分局中山路派出所所長柯政安指出，有關網路影片中民眾和小火車合影之行為，依道路交通管理處罰條例第78 條規定，行人若有於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，處行為人新台幣5百元罰鍰。新營分局呼籲，民眾美拍要以安全為優先，遵守交通安全規定。

據了解，該名紅衣女子站立平交人行道等候拍攝駛經的台糖小火車時，因該路口是紅燈，所有車輛均在停等紅燈，所以尚未構成違法要件，但仍有危險性，警方也呼籲鐵道迷最好不要冒險拍攝，以免發生危險意外。