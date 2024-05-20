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求職、轉職看過來！　臺北就業服務處媒合徵才提供978個工作機會

▲▼不想再加班！「5個方法」提升工作效率 。（圖／Unsplash）

▲臺北就業服務處媒合徵才，包括旅宿餐飲、門市零售、旅行業等工作職缺，歡迎有求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，可前往臺北市各就業服務站進行了解。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蒲世芸／綜合報導

想要求職或有轉換跑道需求的民眾趕緊把握機會！臺北就業服務處5月20日至5月24日邀集16家國內知名廠商，共釋出978個工作機會，包括旅宿餐飲、門市零售、旅行業、支援服務、保全、物業管理及居家長照業等，工作職缺多元，有求職、轉職、中高齡及二度就業需求的朋友們，不妨親臨臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本週徵才廠商包括鼎泰豐小吃店、豐隆大飯店(台北君悅酒店)、晶華國際酒店(北投晶泉丰旅)、沃田旅店、吉野家、馥餘實業(西雅圖極品咖啡)、群品餐飲(石二鍋)、和德昌(麥當勞南港汐止餐廳)、鴻禧旅行社、全家便利商店、統康生活事業(家樂福超市)、三商家購(美廉社)、微笑單車(捷安特YouBike)、中興保全、安橋物業管理及安馨居家長照機構，共計16家企業。

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勞動局長高寶華表示，為了更貼近市民對大眾運輸的需求，「微笑單車」持續招募調度員，早/晚班月薪34K起、夜班40K起，調度計時人員時薪可達225元，除加班費外另享油資補助、外勤獎勵、夜班及技能津貼等福利，工作內容單純，不拘學經歷，只需具備機車或汽車駕照，想成為環保淨零交通的一份子就要趁現在，歡迎參加5月24日北投就服站的現場徵才活動。

▲▼工作

▲北市勞動局就業服務處5月20日至5月24日，共邀集16家知名企業於各就服站舉辦現場徵才活動，提供達978個工作機會。（圖／臺北市就業服務處提供）

鼎泰豐也參加本週徵才活動，提供高薪且多元的職缺，如收銀及餐飲服務員47K-50K，料理廚師高薪55K-59K，且可依廚務技能狀況再敘薪，正職人員於台北及新竹工作，每季發放9,000元區域獎勵金，門市計時人員時薪220-250元，喜愛餐飲的求職朋友們，5月21日下午1-4點至艋舺站，讓職涯履歷再升值。

同時迎接畢業季及暑假，旅遊、住宿、餐飲人力需求量大爆發，承辦校園旅遊的鴻禧旅行社，釋出控團人員、業務執行客服人員、業務助理及學生團領隊職缺，其中薪資最高可達45K；五星級台北君悅酒店、即將在八月開幕的晶華酒店集團-北投晶泉丰旅及結合人文與臺灣農漁會的風格-沃田旅店，皆提供多項職缺並享有多樣優渥的福利津貼，包括免費員工餐、國內外旅遊、健康檢查、三節年終獎金等，想在旅宿餐飲業一展長才，發揮潛能的求職朋友可前往了解。

本週疫後缺工專案職缺有「台北君悅酒店」，其中中西餐廳餐飲服務人員、房務員或公清人員薪資落在30K-50K。民眾經就服站專案推介錄用後，除了原有薪資外，最長可領12個月之「專案缺工就業獎勵」（一般身分失業勞工全職每月6,000元；中高齡等特定對象失業勞工全職每月1萬元、部分工時每月5,000元）。

兼職方面，本週的計時人員工作機會數有199個，以私立安馨居家照服員時薪450元最高，想要短期打工、中高齡求職者及二度就業民眾，可選擇離家近又可彈性排班的兼職工作，可直接親臨各就業服務站參加面試。

就服處強調，本週現場徵才活動地點，20日在景美站舉辦，21日在艋舺、內湖、北投站舉辦，23日在西門站、艋舺站、南港東明站舉辦，24日在景美、北投站舉辦，活動時間皆為下午2至4時(5月21日艋舺站下午1點開始)。勞動局提到，篩選的優質廠商，本年度在本市皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，希望讓求職朋友們都可以放心面試。

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關鍵字：

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