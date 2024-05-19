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北韓「身障」新冠染疫者隔離等死　父母目睹焚屍悲嘆：死得真好

▲▼北韓南浦進出口檢疫所正針對貨櫃實施防疫作業。（圖／翻攝自勞動新聞）

▲北韓南浦進出口檢疫所正針對貨櫃實施防疫作業。（圖／翻攝自勞動新聞）

記者羅翊宬／編譯

全球2020年爆發新冠疫情時，北韓（朝鮮）為了阻絕新冠病毒進入、締造零確診的世界奇蹟，曾經嚴格封鎖邊境，導致民生經濟物資貿易幾乎斷絕，而南浦港則成了唯一可以流通貨物的地方。然而，平壤當局不僅以間諜罪向涉嫌走私的司機問罪，甚至還將疑似確診的身障人士關起來，死後立即焚屍。

根據《每日北韓》（Daily NK），自從北韓2020年嚴格封鎖邊境後，位於平壤郊外的港口城市南浦，一般的貿易活動量開始驟減，依照國家防疫政策的需求，只能允許必要的物資進入港口，然而到了2021年中旬南浦港的防疫卻出現破口，有數人開始發生新冠疑似症狀，於是當局只好將運送南浦港貨物的30名司機安置隔離。

這30人被當局安排至南浦市臥牛島區域體育村隔離，儘管南浦市非常防疫委員會宣稱，安排隔離的舉措是為了防堵傳染病擴散，但這30人中的6人卻被保衛部逮捕，立刻消失得無影無蹤，因為這6人疑似在新冠防疫期間接觸國家貿易貨運船的船員，在收取報酬後協助走私貿易。

南浦市保衛部官員在輸入內部文件時，竟然將上述6人描述成「涉嫌違反間諜罪」，因為他們認為這6人竟然在國家面臨防疫危機時擾亂內部、將新冠病毒擴散至整個國家，美帝長時間以來所雇用的「間諜網」行跡敗露。

南浦市保衛部甚至將問罪的觸角擴及至疫調人員，導致南浦整座城市陷入腥風血雨，居民無不深感恐懼。

此外，當時南浦還將出現發燒症狀的身障人士集體關押隔離在某設施，因為當局並無妥善照顧，最後導致身障人士病發身亡。依照防疫規則，屍體必須送去火葬。協助火葬的成員透露，「他們的父母表面上看似在為死去的子女哭泣，其實心裡面正在感謝病毒，認為子女『死的真好』」；該段發言引起當地居民公憤。

南浦市的居民並不太贊同國家在疫情期間強硬的防疫措施，甚至還有年長者認為，國家的舉動根本就是中國文化大革命翻版。

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