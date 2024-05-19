全球唯一「橋樑上的飯店」！獨享首爾漢江大橋美景　開幕時間曝光

▲首爾漢江大橋上將有景觀飯店開幕。（圖／首爾市府）

記者羅翊宬／編譯

漢江充分代表著首爾的城市意象，其中漢江大橋更構成城市美麗的天際線，遊客們可以漫步欣賞日落美景和絢爛的燈光照明，原本橋墩上有一間咖啡廳，如今首爾市府決定進行改造，未來將以景觀飯店之姿重現大眾眼前，成為全球第一座「橋樑上的飯店」，預計今年7月開幕。

根據韓媒《朝鮮日報》，漢江大橋連接首爾特別市龍山區和銅雀區，行經座落漢江中間的鷺得島，是連接漢江兩岸交通的重要橋樑。首爾市府今（19）日宣布，作為「漢江水上活絡綜合計畫」事業的一環，原本身為景觀咖啡廳的織女咖啡廳（首爾市龍山區讓寧路495號），如今將會被改造成景觀飯店，預計今年7月16日開幕。

▲景觀飯店位於橋墩上，由原本的咖啡廳改建。（圖／首爾市府）

透過照片可以得知，原本的「織女咖啡廳」正好位於漢江大橋的橋墩之上，民眾可以在此欣賞漢江兩岸的絕美風光，未來將改造成景觀飯店，擁有43坪大小的獨立客房，最多可供4名旅客入住，其擁有寢室、客廳、浴室等，飯店內採用落地窗，因此旅客可以獨享漢江景致，觀賞晝夜間的汝矣島、63大樓。

景觀飯店將擁有得天獨厚的優勢，成為全球首座開在橋樑上的飯店。對此，首爾市府關係人士讚嘆，「未來旅客們可以賞盡華麗的漢江夜景、美麗的晚霞和鷺得島、汝矣島。」

▲漢江大橋景觀飯店能夠獨享兩岸美景。（圖／首爾市府）

報導指出，飯店正式開幕後，民眾可以透過訂房網站Airbnb訂房，至於景觀飯店的經營則委由Sanha HM株式會社（股份有限公司），該公司目前經營首爾華美達酒店、米利托比亞飯店。

只不過目前每晚的入住房價仍未對外公開，預計6月將由首爾市議會公布相關條例、正式敲定房價。

另外，首爾市府也決定透過宣傳活動，提供首爾市民「免費入住」的機會，在正式開幕第一天，首爾市民能夠免費入住一晚，只要在5月22日前至市府官網留言，寫下和家人朋友之間充滿愛的回憶（1000字以內），便有機會被抽中參加活動。