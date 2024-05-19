感謝國際訪賓慶賀團　賴清德稱「中華民國台灣」將走向世界

▲賴清德今晚在致詞時感謝國際訪賓來台參加就職典禮。（圖／翻攝自共訊）

記者呂晏慈／台北報導

正式就任總統前一天，準總統賴清德今（19日）晚間前往台北賓館，出席就職典禮慶賀團歡迎酒會。他會中致詞說，明天他將宣誓就職中華民國台灣總統，感謝各位貴賓不遠千里而來，未來將在過去8年打下的深厚基礎上，在民主的道路上走向世界，持續壯大台灣。

賴清德今天晚間出席國宴時致詞說，明天他將與副總統當選人蕭美琴一同宣誓就職中華民國台灣第16任總統、副總統，非常感謝貴賓們不遠千里而來，來祝賀自己和蕭美琴，同時用行動表達對台灣的支持，「我們非常感激」。

賴清德談及，一如稍早致詞的外交部長吳釗燮所言，明天政權的和平轉移，也是台灣民主的里程碑，這都是台灣幾十年來，人民所共同努力打下的基礎，台灣早期在政治上是專制的政府，在經濟上也是一個未開發的國家，社會上也非常封閉，經過幾十年來台灣人民的努力，政治走向民主，經濟走向開放，社會也變成多元價值的社會。

賴清德話鋒一轉說，這固然是台灣人民努力打拚的結果，但也是世界各國各位好朋友，長期以來支持台灣的結果，「我利用這個機會，向大家表達最大的感激」。

賴清德並指，未來他將與蕭美琴共同努力，在過去8年總統蔡英文打下的深厚基礎之上，在民主的道路上，走向世界，持續壯大台灣。

賴清德說明，除了持續深化台灣的民主，讓經濟更加繁榮，同時也希望能夠發揮關鍵力量，維持區域的和平穩定，「我們非常期待，未來新政府上任之後，能夠持續得到大家的支持，台灣也能夠持續得到大家大力的幫助，不管是在區域的和平、經濟的發展，甚至於國際的參與方面，都能夠持續得到大家的支持」。

賴清德表示，為了表達對大家的感謝，特別在中華民國台灣最重要的國宴場所台北賓館，用美妙的音樂和美食歡迎大家，希望大家能夠喜歡。