嘉義市「國際護師節慶祝活動」　表揚優良、資深護理人員

▲嘉義市慶祝2024年國際護師節表揚優良、資深護理人員 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



社團法人嘉義市護理師護士公會日前在台中榮民總醫院嘉義分院舉辦「國際護師節慶祝活動」，頒獎表揚34位優良護理人員、88位資深護理人員，副市長林瑞彥代表嘉義市長黃敏惠親往祝賀，會中並進行「傳燭光典禮」，由理事長及理監事們點燭傳燈給在場的護理師們，象徵薪火相傳、生生不息，並且宣誓忠貞職守，守護市民健康。

副市長林瑞彥表示，感謝所有護理師的用心，尤其嘉義市的醫療資源名列前茅，是因為在這邊有很多奉獻、努力的醫療團隊共同達成的，同時秉持著專業承諾全力守護著我們的醫療體系與民眾鄉親健康，讓各項政策得以順利推動，「全齡共享 世代宜居」的幸福城市，由我們一起來創造，在此與護理姐妹們共勉，對自己現在所做的事與執業使命感到驕傲，展現強大的護理韌力、同心協力為護理傳承而努力，定能成為護理專業的典範，我們一起加油！感恩所有護理夥伴，祝福大家國際護師節快樂!

今年護理用品創新得獎者第一名是嘉義榮民醫院翁紹綺/白嘉玨/謝佳倫的「壓傷照護智慧小幫手」，利用配合人工智慧對話為發想，提升使用者度壓傷照護的認知縮短換藥時間及幫助壓傷癒合；創新第二名嘉義基督教醫院廖婕彣/陳怡燐/郭恬妘的「存留導尿管檢體留取輔助器」，讓護理人員明確知道穿刺位置順利留取尿液檢體，減少針扎機率，維護臨床護理人員工作安全，也可以減少病人尿管重置的不適。

為改善護理執業環境讓護理人員留任，中央機關如衛福部、考選部、教育部、國防部及退輔會共同協力合作，推動護理人力整備12項策略，如推動三班護病比、夜班費獎勵及友善醫院職場營造，以達提升護理人力留任及護理人力培育；本府衛生局輔導轄區醫院建構友善執業環境，除調整薪資外，針對新進人員留任措施、關懷輔導策進作為、產學合作吸引畢業生至醫院服務及各項優惠福利，期許建構更友善的護理執業環境，充實護理人力，以實現病人安全、護理人員留任和醫療永續三贏共好。

在嘉義市執業的護理夥伴有3,826人(依據衛福部公布最新統計顯示，嘉義市護理人員144.41人/每萬人口、全國平均78.4人/每萬人口)，全國排名第一，充實的醫療與護理資源，守護著每位嘉義市民。