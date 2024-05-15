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【廣編】extra®無糖口香糖5月18、19日品牌屋松菸超吸睛快閃

▲▼extra®無糖口香糖5月18、19日品牌屋松菸超吸睛快閃。（圖／業者提供）

圖、文／extra®提供

5/18（六）、5/19（日）兩天，extra®無糖口香糖將於台北松菸椰林大道舉辦快閃品牌屋活動。18日下午1點30分的開幕式特別邀請隨時能轉換好狀態的黃偉晉擔任extra®一日店長，extra®精心設計的品牌屋和精彩活動絕對是本週末必打卡亮點！快揪團e起和偉晉Chew一下、嚼出你的好狀態！快來一探究竟、帶走你的專屬好禮、e起擁有快樂的好狀態！

1. 品牌屋拍照互動：
於品牌屋拍照打卡、照片中顯示extra®字樣並公開分享到個人社群平台，前100名可獲得「extra®無糖口香糖10粒裝」，另有50名幸運兒將獲得Comebuy手搖飲及自嚼Chew語錄貼紙。
2. 線上自嚼Chew語錄互動：
即日起至5/23，參與線上Chew語錄活動，將從語錄抽出限量好禮。
• 自嚼特禮：「extra®無糖口香糖10粒裝」20條 + extra® &DOUGHNUT聯名款藍海逐浪乙組共5名。
• 自嚼大禮：自嚼Chew語錄卡+「extra®無糖口香糖10粒裝」20條乙組共10名。
• 自嚼好禮：「extra®無糖口香糖10粒裝」20條 + DOUGHNUT 250元折價券乙組（消費滿1,500元可使用）共20名。
3. 黃偉晉簽名卡&實體自嚼Chew語錄套卡抽獎：
現場LED電視牆將串聯線上自嚼chew語錄。透過線上互動分享你的Chew語錄至社群平台，即有機會獲得DOUGHNUT限量折價券150元，屆時還將從現場語錄抽出2名黃偉晉的簽名卡、5名限量extra®實體自嚼Chew語錄套卡組。
4. DOUGHNUT限量折價券等你拿
於品牌屋活動拍攝，現場列印出拍立得相片，掃瞄照片QR code 體驗自嚼Chew語錄活動，即能參加抽獎，有機會獲得DOUGHNUT 限量折價券150元。
5. 專業色彩學教室：
現場將有專業講師，進行專業個人色彩測色分析，給予你符合美學、增長氣色、強化質感的最佳建議配色。參與者需在現場購買任一款extra®產品並消費滿30元，或購買DOUGHNUT聯名包款，即可憑發票報名參加。

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